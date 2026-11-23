صورة 0 من 1 جيسال أنادا المدير الإقليمي لشركة «في إف إس جلوبال»

أكدت شركة «في إف إس غلوبال» VFS Global، المتخصصة في إدارة طلبات التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية، أنها لا تلعب أي دور في اتخاذ قرار منح التأشيرة أو رفضها، إذ يقتصر دورها على تقديم الخدمات الإدارية والدعم التشغيلي المرتبط بعملية تقديم الطلب.

وحذرت الشركة المتعاملين من أفراد أو جهات احتيالية تدّعي قدرتها على توفير مواعيد مبكرة أو مضمونة للتأشيرات، أو تسريع إجراءات المعالجة، أو ضمان الحصول على التأشيرة.

واستعرضت الشركة لـ«الإمارات اليوم» عدداً من الأخطاء، التي قد تبدو بسيطة عند تقديم طلبات التأشيرة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى تأخير إجراءات معالجتها، وربما التأثير في نتيجة الطلب، مشددة على أن استيفاء الطلب لجميع الوثائق والمتطلبات لا يضمن الحصول على التأشيرة، إذ يظل قرار منح التأشيرة أو رفضها من الصلاحيات الحصرية للجهات الحكومية المختصة.

الوثائق المطلوبة

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لشركة «في إف إس غلوبال»، المتخصصة في إدارة طلبات التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية، جيسال أنادا، إن «قوائم الوثائق المطلوبة لكل فئة من فئات التأشيرات موجودة على الموقع الإلكتروني لشركة (في إف إس غلوبال) وكذلك على الموقع الإلكتروني للسفارة أو القنصلية المعنية».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يجب على المتقدمين الرجوع دائماً إلى قائمة المتطلبات الخاصة بوجهة السفر المعنية، بدلاً من الاعتماد على قائمة عامة للوثائق المطلوبة للتأشيرة، كما ننصح بمراجعة جميع المتطلبات بعناية، والتأكد من استكمال وإعداد كافة المستندات المطلوبة قبل موعد التقديم، إذ قد يؤدي غياب أي وثيقة إلى اعتبار الطلب غير مكتمل وتأخير إجراءات معالجته».

أخطاء شائعة

ورداً على سؤال يتعلق بالأخطاء الشائعة المتعلقة ببيانات طلبات التأشيرات، قال: «من الأخطاء الشائعة إدخال معلومات في نموذج طلب التأشيرة لا تتطابق مع البيانات الواردة في جواز السفر أو المستندات الداعمة الأخرى، لذا ينبغي على المتقدمين التأكد من أن بياناتهم، مثل الاسم الكامل ورقم جواز السفر وتاريخ الميلاد، مطابقة تماماً لما هو مذكور في جواز السفر وبالصيغة المطلوبة، كما يجب عند الحاجة تقديم بيانات الكفيل بشكل صحيح وإرفاق جميع المستندات الداعمة المطلوبة لإثبات الكفالة، بما يسهم في تجنب التأخير أو طلب استكمال الوثائق خلال مرحلة دراسة الطلب».

وأضاف: «من الأخطاء الشائعة أيضاً تأخر بعض المتقدمين في تقديم طلباتهم إلى ما قبل موعد السفر بوقت قصير»، لافتاً إلى أن التقديم في اللحظات الأخيرة يحد من الوقت المتاح لمراجعة المتطلبات بعناية، وتصحيح أي أخطاء محتملة، أو الاستجابة لطلبات استكمال المستندات التي قد تصدر عن الجهات المختصة، وقال: «ننصح المتقدمين بتقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن ضمن الفترة المسموح بها، لاسيما قبل مواسم السفر والعطلات التي تشهد ارتفاعاً في حجم الطلبات».

حساب بنكي مصدق

وأضاف: «في بعض الحالات تشترط الحكومات التي تقدم لها طلبات التأشيرات إرفاق كشوفات حساب بنكية مصدّقة حسب الأصول»، منبهاً إلى أنه على الرغم من أن بعض المتقدمين يرفقون كشوفات حساباتهم البنكية، فإن عدم الحصول على التصديقات المطلوبة يُعد من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تأخير معالجة الطلب، أو اعتباره غير مستوفٍ للمتطلبات، لذا ننصح بالتحقق مسبقاً من متطلبات الوجهة المعنية، والتأكد من استكمال جميع إجراءات التصديق المطلوبة قبل تقديم الطلب.

معالجة طلبات التأشيرة

وأوضح أنادا أن المدة الزمنية اللازمة لمعالجة طلبات التأشيرة تختلف باختلاف وجهة السفر وفئة التأشيرة وفترة السفر، مشيراً إلى أن تقديم مستندات غير مكتملة أو معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى تأخير عملية دراسة طلب التأشيرة، أو إلى طلب مستندات إضافية أو حتى التأثير على نتيجة الطلب، وذلك حسب متطلبات حكومة الدولة المعنية في بعض الحالات، ولذلك ينبغي على المتقدمين مراجعة جميع البيانات بعناية، بما في ذلك المعلومات الشخصية، وبيانات جواز السفر، وتواريخ السفر، وبيانات التواصل، ومعلومات الكفيل عند الحاجة، إضافة إلى المستندات الداعمة المطلوبة لفئة التأشيرة التي يتقدمون لها، وذلك لضمان استيفاء جميع المتطلبات قبل تقديم الطلب.

جهات احتيالية

وأكد أنادا أن شركة «في إف إس غلوبال» لا تلعب أي دور في اتخاذ قرار منح التأشيرة أو رفضها، إذ يظل قرار البت في طلبات التأشيرة من الاختصاص الحصري للجهة الحكومية المعنية أو السفارة أو القنصلية المختصة.

وقال: «يقتصر دور الشركة على تقديم الخدمات الإدارية والدعم التشغيلي المرتبط بعملية تقديم الطلب، وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تحددها السلطات المعنية»، مؤكداً أن «الخدمات الاختيارية التي تقدمها (في إف إس غلوبال) لا تؤثر في مدة معالجة الطلب أو على قرار منح التأشيرة أو رفضها».

وحذر أنادا من جهات وصفها بالاحتيالية، تدعي تسريع إجراءات معالجة الطلب، قائلاً: «نواصل توعية المتقدمين بضرورة توخي الحذر من الأفراد أو الجهات الاحتيالية التي تدّعي قدرتها على توفير مواعيد مبكرة أو مضمونة للتأشيرات، أو تسريع إجراءات المعالجة، أو ضمان الحصول على التأشيرة مقابل رسوم إضافية، سواء من خلال إساءة استخدام اسم شركة (في إف إس غلوبال)، أو من خلال العمل بشكل مستقل».

وقال: «تعد هذه الادعاءات مضللة ولا أساس لها من الصحة، إذ لا توجد أي خدمات أو إجراءات مختصرة تتيح تسريع أو تجاوز المراحل المعتمدة لعملية طلب التأشيرة».

الرسوم والمستندات

ورداً على سؤال يتعلق بالرسوم، قال المدير الإقليمي لشركة «في إف إس غلوبال»، جيسال أنادا: «في بعض الحالات قد تشترط الجهات الحكومية المعنية سداد رسوم الخدمة مسبقاً عند حجز الموعد.، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استفادة المسافرين الفعليين من المواعيد المتاحة، والحد من إساءة استخدام نظام الحجز من قبل الجهات أو الأفراد الذين يسعون إلى استغلاله بطرق غير مشروعة».

وأضاف: «تتوافر قوائم المستندات المطلوبة الخاصة بكل وجهة إلى جانب إرشادات حول المدة الزمنية لمعالجة الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للشركة والمواقع الرسمية للجهات الحكومية المعنية، وننصح المتقدمين بمراجعة هذه المعلومات بعناية لضمان تقديم طلب مكتمل ودقيق يستوفي جميع المتطلبات، ومع ذلك يجب التنويه إلى أن استيفاء الطلب لجميع الوثائق والمتطلبات لا يضمن الحصول على التأشيرة، إذ يظل قرار منح التأشيرة أو رفضها من الصلاحيات الحصرية للجهات الحكومية المختصة، وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها لديها».

تأشيرات «شنغن»

قال المدير الإقليمي لشركة «في إف إس غلوبال»، جيسال أنادا، رداً على سؤال يتعلق بالفترة اللازمة لتقديم طلب فيزا «شنغن»: «نشجع مقدمي الطلبات بشدة على تقديم طلبات التأشيرة قبل موعد سفرهم بوقت كافٍ، أما بالنسبة لتأشيرات (شنغن) فإنه يمكن عادةً تقديم الطلب قبل موعد السفر بما يصل إلى ستة أشهر، ما يمنح المتقدمين وقتاً كافياً لإعداد المستندات المطلوبة، واستيفاء جميع المتطلبات، إضافة إلى مراعاة المدة الزمنية اللازمة لمعالجة الطلب وفقاً للإجراءات التي تحددها السفارة أو القنصلية المختصة».

المواعيد وفق مبدأ الأسبقية

نصح المدير الإقليمي لشركة «في إف إس غلوبال»، جيسال أنادا، المتقدمين لطلبات التأشيرة، بحجز مواعيدهم حصرياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، وتجنب التعامل مع أي أطراف أو جهات خارجية تدّعي توفير مواعيد مبكرة أو تسريع إجراءات المعالجة، أو ضمان الحصول على التأشيرة، مجدداً التأكيد على أن «في إف إس غلوبال»، أو أي جهة خارجية، لا تمتلك القدرة على التأثير في توفير المواعيد، أو المدة الزمنية اللازمة لمعالجة الطلبات أو قرارات التأشيرات التي تتخذها الحكومات والسلطات المختصة.

وقال: «مواعيد تقديم الطلبات تتوافر وفق مبدأ الأسبقية في الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، وذلك وفقاً للإرشادات والمتطلبات التي تحددها السفارات والقنصليات المعنية، ولا تفرض (في إف إس غلوبال) أي رسوم مقابل حجز المواعيد من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي».