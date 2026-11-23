دبي - وام

سجلت شركة دبي للتأمين، نمواً بنسبة 29.5% في صافي أرباحها لتصل إلى 180.75 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الاولى نت العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر .

وارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 15.5% لتصل إلى 2.88 مليار درهم، مقارنةً بـ 2.50 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كما سجلت الشركة تحسناً ملحوظاً في نتائج خدمات التأمين، التي ارتفعت بنسبة 49.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت الشركة على مركز مالي متين، إذ بلغت أصولها المالية 1.4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 6.3% مقارنةً بـ1.32 مليار درهم في نهاية عام 2025، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 10.9% ليصل إلى 1.30 مليار درهم، مقارنةً بـ1.17 مليار درهم في نهاية العام السابق.

و ذكر الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين عبداللطيف أبو قورة، أن أداء دبي للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يعكس مرونة نموذج أعمالنا، وقوة عملياتنا التأمينية، وتركيزنا المستمر على تحقيق ربحية مستدامة، ويؤكد تحقيق نمو يقارب 30% في صافي الأرباح، إلى جانب التحسن الملحوظ في نتائج خدمات التأمين، قدرة الشركة على تحقيق أداء مالي قوي، مع مواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا ومتطلبات السوق.

وأضاف انه مع استمرار تطور قطاع التأمين في دولة الإمارات، تظل أولويتات الشركة تعزيز قدراتها التشغيلية، والحفاظ على إدارة منضبطة للمخاطر، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة وموثوقة، مؤكدا التزام الشركة بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهميها، وبناء علاقات راسخة مع العملاء، والمساهمة في دعم نمو قطاع التأمين في الدولة وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.