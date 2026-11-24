دبي - الإمارات اليوم

نظم مركز دبي للشركات العائلية، التابع لغرف دبي، دورة جديدة من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية، بمشاركة 20 من ممثلي هذه الشركات، بهدف تطوير مهاراتهم في القيادة والحوكمة وريادة الأعمال، وإعدادهم للمشاركة في إدارة أعمال عائلاتهم وتولي مسؤوليات قيادية فيها.

ويركز البرنامج على عدد من الموضوعات المرتبطة بإدارة الشركات العائلية واستمراريتها، تشمل أساسيات الحوكمة، وتعزيز فاعلية مجالس الإدارة، وريادة الأعمال، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، فضلاً عن مهارات التواصل وحل النزاعات.

ويعتمد البرنامج منهجية تدريبية تجمع بين النقاشات الجماعية التفاعلية، وتمارين محاكاة الأدوار، والتقييمات العملية، ودراسة حالات واقعية، بما يتيح للمشاركين التعرف إلى التحديات والفرص التي تواجه الشركات العائلية، والتعامل مع متطلبات إدارتها وتطويرها، ويتناول التدريب كذلك آليات تحقيق التوازن بين العلاقات العائلية ومتطلبات العمل، وفهم دور مجلس الإدارة في توجيه الشركات ودعم نموها، إلى جانب التعرف على الممارسات المتعلقة بتطوير أنظمة الحوكمة والقيادة، بما يتناسب مع طبيعة الأعمال في المنطقة، ويستهدف البرنامج تعزيز القدرات الإدارية والقيادية للمشاركين، وتطوير فهمهم للجوانب العملية المرتبطة بإدارة الشركات العائلية.