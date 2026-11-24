دبي - وام

أعلنت شركة «جميرا» العالمية، المتخصصة في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لـ«دبي القابضة»، عن انضمام فندق «جميرا بحيرة كومو» إلى مجموعتها المتنامية من الفنادق في أوروبا.

ويقع الفندق في قرية «تورنو» مباشرة على ضفاف «بحيرة كومو»، في حين أنه من المقرر استقبال الفندق ضيوفه بدءاً من ربيع عام 2027، ويتميز الفندق - الذي كان يعرف سابقاً باسم «إيل سيرينو لاغو دي كومو» - بتصاميم تحمل توقيع المهندسة المعمارية والمصممة الشهيرة باتريسيا أوركيولا، ويضم 40 جناحاً فاخراً بإطلالات مائية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «جميرا»، توماس ماير: «تمثل هذه الإضافة إلى جانب فندق (جميرا كابري بالاس)، خطوة مهمة نحو تعزيز حضورنا في إيطاليا وتوسيع مجموعتنا من الفنادق في أوروبا، مع التركيز على الوجهات التي يتمتع كل منها بطابعه الخاص».