أفاد متحدث باسم فلاي دبي بأنه من المتوقع حدوث بعض التأثيرات على الرحلات المجدولة للناقلة إلى المملكة العربية السعودية، نظراً للأوضاع الحالية.

وأوضح المتحدث أن رحلات فلاي دبي إلى الدمام تُشغّل حالياً بجدول مخفض، فيما أُلغيت الرحلات من وإلى الرياض حتى 10 ديسمبر، ومن وإلى أبها حتى 30 ديسمبر.

وأضاف أن الناقلة تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستقوم بإطلاع عملائها على أي تعديلات تطرأ على جدول الرحلات من خلال قنواتها الرسمية.

ونصحت فلاي دبي عملاءها بالتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات.