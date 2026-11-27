أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة فعالية أعلنت خلالها تفاصيل انضمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل، إلى النسخة الرابعة من مبادرة «100 شركة من المستقبل» لعام 2026، التي أطلقتها، في أكتوبر الماضي، ضمن أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026».

وأوضحت الوزارة أن المبادرة استحدثت أربع فئات جديدة، تشمل الشركات الواعدة، والشركات التي أسسها مواطنون إماراتيون، والشركات بقيادة نسائية، والشركات الرائدة في التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير، بهدف إتاحة الفرصة لهذه الشركات للانضمام إلى قائمة «100 شركة من المستقبل»، والاستفادة من منظومة الشركاء وبرامج دعم النمو والتوسع والفرص الاستثمارية.

وتشمل الفئة الأولى «DISRUPTOR10»، التي تضم 10 شركات واعدة تمتلك إمكانات للنمو والتحول إلى شركات مليارية. أما الفئة الثانية «UAE50»، فتضم 50 شركة أسسها مواطنون إماراتيون، وتتمتع بمعدلات نمو مرتفعة ومستويات متقدمة من الابتكار وطموح للتوسع في الأسواق العالمية.

وتُعنى الفئة الثالثة «WOMEN50» بتكريم 50 شركة بقيادة نسائية، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة وابتكار نوعي وطموحات عالمية، مع التركيز على الدور القيادي في تأسيس الشركات وتطوير نماذج أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية، فيما تستهدف الفئة الرابعة «DEEPTECH10» اختيار 10 شركات رائدة في التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير، بما يشمل التكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية والفضاء والمواد المتقدمة.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري: «تواصل دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم ريادة الأعمال والابتكار، وتوفر للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة البيئة المحفزة للنمو والتوسع، من خلال التشريعات المتقدمة والبرامج والمبادرات النوعية، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل والأسواق والشراكات الاستراتيجية».

وأضاف: «نعمل من خلال هذه الجهود على ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة لقطاعات الاقتصاد الجديد، ودعم مستهدفاتها لتكون في طليعة الاقتصادات العالمية في هذه القطاعات بحلول العقد المقبل، انسجاماً مع رؤية (نحن الإمارات 2031)»، مشيراً إلى أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» تمثل إحدى المبادرات الوطنية في هذا التوجه.

وأضاف: «تعكس النسخة الرابعة من المبادرة حرص دولة الإمارات على توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال والشركات ذات الإمكانات الواعدة، من خلال استحداث أربع فئات جديدة تسلط الضوء على نماذج متميزة في الابتكار والنمو وريادة الأعمال الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، ونسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مساهمة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في اقتصاد المستقبل في نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني».

وأفادت وزارة الاقتصاد والسياحة، بأن باب التقديم مفتوح حالياً، داعية الشركات الواعدة العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد إلى التسجيل للانضمام إلى قائمة «100 شركة من المستقبل».