دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن استفادة أكثر من 100 مصنع، تعمل ضمن سبعة قطاعات مستهدفة، من برنامج «تعزيز الصناعة 4.0»، الذي يهدف إلى دعم المصنّعين في تقييم كفاءة عملياتهم التشغيلية، وتحديد فرص رفع الإنتاجية، ووضع خطط عملية لتسريع التحوّل الرقمي، وتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأظهرت نتائج التقييمات التي أُجريت في إطار البرنامج إمكانية تحقيق زيادة في إنتاجية المصانع المشاركة تراوح بين 15% و20% في المتوسط، وقد تصل إلى 30% في بعض الحالات، وتشير التقديرات إلى أن التحسينات المتوقعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية للمصانع المشاركة بقيمة 3.1 مليارات درهم، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو مليار درهم.

وشهد منتدى «دبي للصناعة 4.0» - الذي عقد في 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 من المصنّعين ومزودي التكنولوجيا وخبراء القطاع من مختلف أنحاء المجتمع الصناعي في دبي - استعراض أبرز نتائج برنامج «تعزيز الصناعة 4.0» وأثره على تطوير القطاع الصناعي.

وشكل المنتدى منصة لتبادل التجارب والخبرات العملية، ومناقشة فرص تطوير وتحسين العمليات التشغيلية ومعالجة التحدّيات المرتبطة بها، فضلاً عن الإنجازات المحقّقة، واستكشاف سبل الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع إنتاجية المصانع وتعزيز قدرتها التنافسية. كما تضمن المنتدى إطلاق إصدار «قصص نجاح الصناعة 4.0 في دبي»، التي تستعرض نماذج مختارة من المصانع المشاركة، وتسلط الضوء على تجاربها في تطبيق منهجية البرنامج.

ويركز برنامج «تعزيز الصناعة 4.0» على تمكين المصانع من تحقيق قيمة أكبر من عملياتها التشغيلية، ما يسهم مباشرة في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وطوّرت مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، البرنامج ونفذته على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويعمل البرنامج على تحديد التحديات التشغيلية التي تواجه المصانع، وتقييم مستوى جاهزيتها للتحول الرقمي، وقياس أدائها بالمقارنة مع أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع، بما يمكّن المصنّعين من تحديد أولويات التطوير والتحسين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري: «يعد بناء قطاع صناعي أكثر إنتاجية وتنافسية ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ( D33)، وبناء على ذلك، نعمل جنباً إلى جنب مع المصنعين لترجمة هذه الطموحات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تطوير العمليات التشغيلية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تبنّي التقنيات التي تلبّي احتياجاتهم وتدعم نمو أعمالهم».