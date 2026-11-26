ترجمة موقع الإمارات اليوم

أتاحت جمهورية المالديف لمواطني الدولة استخدام بوابات العبور الإلكترونية في مطار فيلانا الدولي، ضمن توسعة تشمل المسافرين الأجانب للمرة الأولى. وأعلنت إدارة الهجرة المالديفية، في بيان رسمي، إتاحة الخدمة لحاملي جوازات 46 دولة وركاب 31 شركة طيران.

وبحسب موقعَي «نوماد لوير» و«ترافل آند تور وورلد» المتخصصَين في السفر، تشمل القائمة الإمارات وبقية دول الخليج، فيما ذكر «نوماد لوير» أن 4 ناقلات إماراتية تشارك في الخدمة، هي «طيران الإمارات» و«الاتحاد» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران».

ويشترط للاستفادة من الخدمة حمل جواز سفر إلكتروني (بيومتري)، والسفر على إحدى الشركات المشاركة. ويستغرق العبور نحو 6 إلى 7 ثوانٍ، ويتم التحقق من الهوية بالوجه وقزحية العين.

ويضم المطار 35 بوابة إلكترونية، منها 20 في صالة الوصول و15 في صالة المغادرة. وتعتمد المنظومة على تقنيات بيومترية حديثة تشمل التعرف على الوجه وقزحية العين، ومطابقتهما مع البيانات المخزنة في شريحة جواز السفر الإلكتروني، ما يتيح إنجاز إجراءات العبور خلال نحو 6 إلى 7 ثوانٍ لكل مسافر.

وبحسب البيان، يستخدم النظام تقنية «المصادقة السلبية» للتحقق من صحة البيانات المخزنة في شريحة الجواز، وتقنية «المصادقة النشطة» للتأكد من أن الشريحة أصلية، بما يحدّ من محاولات انتحال الهوية ويعزز أمن الحدود. ويُتوقع أن تسهم الخدمة في تقليص فترات الانتظار، خصوصاً في أوقات الذروة.

ويشترط للاستفادة من الخدمة حمل جواز سفر إلكتروني (بيومتري) مزوّد بشريحة تتضمن بيانات حامله، والسفر على متن إحدى شركات الطيران المشاركة.

وأعلنت إدارة الهجرة في البيان ذاته بدء إصدار تأشيرة سياحية إلكترونية آلياً للسياح فور إتمام إجراءات العبور، سواء عبر البوابات الإلكترونية أو كاونترات الجوازات. وتصل تفاصيل التأشيرة ومدة الإقامة المسموح بها إلى البريد الإلكتروني الذي يسجله المسافر في نموذج «إقرار المسافر» على منصة «إيموغا»، وتُلغى التأشيرة تلقائياً عند مغادرته البلاد.

ووفقاً لصحيفة «إديشن» المالديفية، دُشّنت الخدمة في حفل أقيم بمبنى المسافرين رقم 1، بحضور مراقب الهجرة أحمد فصيح، ووزير الأمن الداخلي والعمل والتكنولوجيا علي إحسان، ومسؤولين في شركة مطارات المالديف.