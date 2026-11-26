دبي – الإمارات اليوم

أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) مجدداً التصنيفات الائتمانية الممنوحة لبنك دبي الإسلامي حيث أبقت تصنيفاته على المقياس الدولي عند مستوى A1/ A+، وتصنيفاته على المقياس الوطني عند AA(ae)/A1+(ae) (A1/ AAموجب)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية لتلك التصنيفات عند مستوى «مستقرة».

وبحسب إفصاح نُشر على موقع سوق دبي المالي اليوم، يستند التصنيف الائتماني لبنك دبي الإسلامي إلى قدرته المستمرة على تحقيق الأرباح، إلى جانب انخفاض تكلفة المخاطر. ومن المتوقع أن تحافظ جودة أصول البنك على مستويات جيدة بوجه عام على المدى القريب، مدعومة بالانضباط في معايير منح التمويل والإدارة الفاعلة للمحفظة التمويلية.

ويستند مركز السيولة والتمويل لدى البنك إلى ميزانية عمومية تعتمد في تمويلها بصورة رئيسية على الودائع، فضلًا عن إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، واحتفاظ البنك بحيازات كبيرة من الأصول السائلة.

ولا يزال المركز الرأسمالي للبنك قويًا، مدعومًا بمتانته الربحية، وقدرته على توليد رأس المال من موارده الداخلية، وإدارته الاستباقية لرأس المال، كما تتجاوز نسب رأس المال لدى البنك الحدود الدنيا للمتطلبات الرقابية.