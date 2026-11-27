أعلنت شركة الاتحاد للطيران إلغاء جميع رحلات الركاب والشحن بين أبوظبي وكل من الدمام والرياض في المملكة العربية السعودية، حتى يوم الخميس 31 ديسمبر، وذلك بسبب الاضطرابات الإقليمية المستمرة.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات الأخرى بين أبوظبي والوجهات السعودية لا تزال تعمل وفقاً لجداولها المقررة.

ودعت الناقلة المسافرين إلى التحقق من آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت أن فرقها تعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين في ترتيبات سفرهم، وأن سلامة وراحة المسافرين وأفراد الطاقم تظل على رأس أولوياتها.