دبي - الإمارات اليوم

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ترسية مجموعة جديدة من العقود ضمن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، بقيمة تقارب 56.5 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة العقود، التي تمت ترسيتها ضمن المشروع حتى الآن، إلى نحو 80 مليار درهم.

‏وتُشكّل العقود الجديدة محطة رئيسة في مسيرة تنفيذ المشروع الاستراتيجي، مع انتقاله إلى مرحلة الإنشاءات واسعة النطاق، التي تشمل مباني المسافرين، وبوابات الطائرات، ومرافق النقل والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات الرئيسة للمطار، بما يدعم جهود دبي لترسيخ مكانتها في صدارة مراكز الطيران العالمية، وتلبية متطلبات النمو المستقبلي للقطاع.

ريادة دبي

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست مكانة دبي في مقدمة مراكز الطيران العالمية، وبتوجيهات سموّه، نُعلن اليوم ترسية عقود جديدة بقيمة تقارب 56.5 مليار درهم ضمن مشروع مطار آل مكتوم الدولي، لنمضي في إنجاز مطار دبي العالمي الجديد، وترسيخ ريادة الإمارة في قطاع الطيران لعقود مقبلة».

وأضاف سموّه: «مطار آل مكتوم الدولي مشروع للأجيال، واستثمار استراتيجي في مستقبل دبي واقتصادها ومكانتها العالمية، وما يتحقق على أرض المشروع يجسد نهج دبي في تحويل الرؤى الكبرى إلى إنجازات، ويعزز قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتوسيع نطاق ارتباطها بالأسواق العالمية».

وفي تدوينة على منصة «إكس»، أمس، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نُعلن اليوم عن ترسية عقود جديدة بقيمة 56.5 مليار درهم ضمن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، لترتفع القيمة الإجمالية للعقود التي جرت ترسيتها ضمن هذا المشروع الاستراتيجي إلى أكثر من 80 مليار درهم.. ومع ترسية هذه العقود، ننطلق في مرحلة جديدة من تطوير أكبر وأفضل مطار في العالم، يعمل على تنفيذه فريق يضم 14 ألف شخص.. عند اكتمال جميع مراحله، ستتجاوز الطاقة الاستيعابية السنوية لمطار آل مكتوم الدولي 260 مليون مسافر لتبقى دبي مطار العالم ووجهته».

محطة تاريخية

أحمد بن سعيد: الترسيات الجديدة محطة تاريخية في مسيرة تنفيذ المشروع، وحجم العقود يعكس الحجم الاستثنائي للمشروع وتسارع وتيرة تنفيذه.

بدوره، أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران ورئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي دخل مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، مشيراً إلى أن حجم العقود الجديدة يُمثل محطة غير مسبوقة في مسيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في دبي ودولة الإمارات، ويعكس الحجم الاستثنائي للمشروع وتسارع وتيرة تنفيذه.

وقال سموه: «تُمثل هذه الترسيات محطة تاريخية في مسيرة تنفيذ المشروع، وهذا الحجم غير المسبوق من التعاقدات يعكس حجم المشروع والاستثمار الذي توجّهه دبي اليوم لبناء بنية تحتية ستخدم أجيالاً قادمة، وتدعم نمو قطاع الطيران والاقتصاد لعقود مقبلة».

وأضاف سموه: «نمضي في إنجاز المرحلة الأولى وفق البرنامج المعتمد، وقد رُتبت العقود ومراحل التنفيذ بما يضمن استمرار العمل بالتوازي في مواقع متعددة، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة، وسيمنح المطار عند تشغيله دبي الطاقة الاستيعابية التي تحتاج إليها لمواكبة نمو الناقلات الوطنية والزيادة المتوقعة في حركة المسافرين والشحن خلال العقود المقبلة».

نشاط إنشائي

وكانت «مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية» أرست خلال المرحلة السابقة عقوداً وحزماً بلغت قيمتها الإجمالية نحو 23.815 مليار درهم، شملت أعمال التمكين والهياكل التحتية في عدد من مواقع المشروع، إلى جانب عقدَي نظام النقل الآلي للركاب ونظام مناولة الأمتعة.

وبإضافة الترسيات الجديدة البالغة قيمتها نحو 56.5 مليار درهم، يصل إجمالي قيمة العقود والحزم التي تمت ترسيتها حتى الآن ضمن مشروع مطار آل مكتوم الدولي إلى نحو 80 مليار درهم، في مؤشر على التسارع الكبير في وتيرة تنفيذ المشروع، واتساع نطاق الأعمال الجارية، فيما تشهد مواقع المشروع نشاطاً إنشائياً مكثفاً في مناطق مباني المسافرين وبوابات الطائرات (الكونكورس) والأنفاق ومرافق النقل والخدمات.

وعلى صعيد أعمال التمكين، أكدت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية أن الأعمال في منطقتَي مبنيَي بوابات الطائرات الثاني والثالث، والمنطقة الوسطى من حرم المطار شارفت على الاكتمال. وتشمل هذه المناطق أنفاق نظام مناولة الأمتعة، ومسارات معدات الخدمات الأرضية وشبكة الربط الرئيسة لنظام مناولة الأمتعة، كما تتواصل أعمال التمكين في منطقة مباني المسافرين المركزية، التي تشمل مبنى المسافرين الغربي ومبنى بوابات الطائرات الأول ومركز النقل البري، إلى جانب منطقة مبنى بوابات الطائرات الرابع. وقد تجاوز إجمالي أعمال الحفر المنفذة في المشروع 24.23 مليون متر مكعب، وبلغت أعمال الردم أكثر من خمسة ملايين متر مكعب، فيما وصل عدد الأوتاد المنفذة إلى 7635 وتداً.

14 ألف شخص.. و21 مليون ساعة عمل

تجاوزت كميات الخرسانة المصبوبة في حزم الهياكل التحتية لمبنيَي بوابات الطائرات الثاني والثالث، وأنفاق نظام مناولة الأمتعة ومسارات معدات الخدمات الأرضية، 875 ألفاً و603 أمتار مكعبة، فيما تجاوزت كميات حديد التسليح المنفذة 226 ألف طن، تمهيداً لبدء تنفيذ حزم الهياكل العلوية، ويبلغ إجمالي القوى العاملة في هذه الحزم نحو 14 ألف شخص، فيما تجاوز مجموع ساعات العمل المنفذة 21 مليون ساعة عمل.

حمدان بن محمد:

• رؤية محمد بن راشد أرست مكانة دبي في مقدمة مراكز الطيران العالمية، ونمضي في ترسيخ الريادة بالقطاع لعقود مقبلة.

• مطار آل مكتوم الدولي مشروع للأجيال، واستثمار استراتيجي في مستقبل دبي واقتصادها ومكانتها العالمية.