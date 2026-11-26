أبوظبي - وام

بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار اجتماعه الثاني لعام 2026، الذي ترأسه سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

حضر الاجتماع سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وأحمد مبارك بن ناوي المزروعي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، وخليل محمد شريف فولاذي، وحمد محمد الحر السويدي، ومصبح خميس المزروعي بصفته مقرراً لمجلس إدارة الجهاز.

ناقش مجلس الإدارة أداء الجهاز خلال عام 2026 وتوقعات الأداء المستقبلية، إضافة إلى آخر المستجدات على صعيد القطاعات والأسواق الإقليمية والعالمية، واطَّلع على تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل دوائر الجهاز.