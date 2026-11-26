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احتفالاً بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقدّم مصرف الإمارات الإسلامي لمتعامليه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من العروض الحصرية وفرص الفوز بجوائز قيّمة، إلى جانب خصومات على رسوم اجراءات التمويل، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2026.

وتشمل الحملة فرصاً للفوز من خلال حساب كنوز المليونير وبطاقة إماراتي الائتمانية، إلى جانب عروض خاصة على التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل السكني.

فرصة للفوز بمليون درهم مع «حساب كنوز المليونير»

يتيح حساب التوفير كنوز المليونير للمتعاملين فرصة الدخول في السحب للفوز بجائزة نقدية بقيمة مليون درهم.

10 ملايين من أميال «سمارت مايلز»

وضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ55، تتيح بطاقة إماراتي الائتمانية للمتقدمين فرصة الفوز بواحدة من 10 جوائز، تبلغ قيمة كل منها مليون ميل من أميال سمارت مايلز، بما يعادل 10 آلاف درهم لكل فائز، ليصل إجمالي الجوائز إلى 10 ملايين ميل.

خصم 55% على رسوم إجراءات التمويل

وتمتد عروض عيد الاتحاد لتشمل مجموعة من حلول التمويل التي يوفرها الإمارات الإسلامي للمواطنين، مع خصم حصري بنسبة 55% على رسوم الإجراءات.

فعلى صعيد التمويل الشخصي، يمكن للعملاء الاستفادة من الخصم على رسوم إجراءات التمويل، إلى جانب معدلات ربح تنافسية وإمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كما يشمل تمويل السيارات خصماً بنسبة 55% على رسوم الإجراءات ومعدلات ربح تنافسية، فيما يستفيد العملاء الراغبون في الحصول على تمويل سكني من خصم مماثل بنسبة 55% على رسوم الإجراءات.

عروض حتى نهاية ديسمبر

تسري عروض عيد الاتحاد الـ55 خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2026.

ويمكن للمتعاملين الراغبين في الاستفادة من العروض أو معرفة المزيد حول شروط الأهلية وآلية المشاركة في السحوبات زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الإمارات الإسلامي، أو التواصل مع المصرف عبر قنواته الرسمية.

تخضع جميع العروض للشروط والأحكام المعمول بها لدى مصرف الإمارات الإسلامي. يرجى الرجوع إلى قنوات المصرف الرسمية للاطلاع على التفاصيل الكاملة ومتطلبات الأهلية وأي استثناءات أو شروط إضافية.

https://www.emiratesislamic.ae/ar/offers/national-day-offers