دبي - الإمارات اليوم

بحثت غرف دبي مع وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دبي وكندا، واستكشاف فرص تطوير الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وبمشاركة رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرف دبي، تناول الاجتماع، الذي عقد في مقر غرف دبي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دبي وكندا، بما يسهم في تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة لنمو الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع إثر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، وحرص غرف دبي على تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من هذه الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم تطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، وتعزيز حركة التجارة وتدفقات الاستثمار المتبادلة.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، سلطان بن سعيد المنصوري: «تمثل كندا شريكاً اقتصادياً مهماً لدبي، وتتيح الإمكانات المتكاملة لكلا الطرفين فرصاً واسعة لتطوير شراكات تجارية واستثمارية تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ونركز على الانتقال بالعلاقات بين مجتمعي الأعمال في دبي وكندا إلى مستويات أكثر تنوعاً وتكاملاً».

وأضاف: «تتيح دبي للشركات الكندية منصة استراتيجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، ونحرص على تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال الكندي، وتطوير شراكات عملية تدعم توسع الشركات في الاتجاهين، وتحويل الإمكانات الاقتصادية المشتركة إلى فرص استثمارية وتجارية ملموسة».

وتشهد العلاقات التجارية بين دبي وكندا نمواً متواصلاً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كندا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 9.25 مليارات درهم بنمو 8.9% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، فيما انضمت 505 شركات كندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من 2026، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية شهر سبتمبر إلى 4707 شركات.

وفي إطار جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وكندا، افتتحت غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي مكتباً تمثيلياً في مدينة تورنتو الكندية، بهدف دعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال، ومساعدة الشركات الكندية على التوسع في دبي، ودعم الشركات العاملة في الإمارة لاستكشاف فرص النمو في السوق الكندية.