شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطلاق 17 شريكاً وطنياً وعالمياً ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد، في خطوة تعزز جاهزية الحكومة للتوسع في تبني وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وتجمع نخبة من الشركات الوطنية والعالمية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية والنماذج المتقدمة، ضمن منظومة حكومية متكاملة تدعم تنفيذ مستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد.

وتضم قائمة الشركاء كلاً من G42، وInception42، وPresight، وCore42، واتصالات، وdu، وMoro Hub، وMicrosoft، وAWS، وGoogle Cloud وOracle وIBM وCohere، وSAAL، وOpen Innovation، وArabic.AI وEDC وبما يجمع القدرات الوطنية والخبرات العالمية في منظومة واحدة تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى مجموعة واسعة من التقنيات والنماذج والمنصات والحلول المتقدمة.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة ”إكس“: ”شهدت إعلان حكومة الإمارات عن الدفعة الأولى من شركاء المنظومة الوطنية المتكاملة للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI) التي تضمّ 17 شريكاً وطنياً وعالمياً، ومن خلال هذه المنظومة الموحّدة، نجمع بين قدراتنا الوطنية والخبرات العالمية، ونتيح لجهاتنا الحكومية الوصول بمرونة وأمان إلى مجموعة واسعة من التقنيات والنماذج والمنصات والحلول المتقدّمة“.

وتابع سموه قائلا: ”هدفنا أن ننتقل من اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى استخدامها في العمل الحكومي اليومي وصولاً لهدف حكومة الإمارات بتحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) خلال عامين“.

ويأتي الإعلان في إطار إطلاق حكومة دولة الإمارات منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي المساعد(FedAI)، تشمل منصة وطنية موحّدة تُمكّن الجهات الحكومية الاتحادية من تطوير واعتماد وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن منظومة مرنة وآمنة، ما يدعم تطوير وتنفيذ المشاريع ويعزز جاهزية الحكومة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد صُممت لتكون مفتوحة ومرنة وقابلة للتوسع، والاستفادة بصورة مستمرة من أفضل ما يقدمه قطاع التكنولوجيا محلياً وعالمياً، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على اختيار الحلول الأنسب لاحتياجاتها وتسريع انتقالها من تطوير حالات الاستخدام إلى تطبيقها على نطاق واسع.

كما تأتي المنظومة الوطنية الجديدة التي أطلقها مسار الذكاء الاصطناعي والبيانات ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد تجسيداً لرؤية حكومة دولة الإمارات الاستباقية في بناء الممكنات الوطنية للتقنيات المستقبلية، وتسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وإعادة تصميم آليات تطوير وتنفيذ مشاريعه على مستوى الحكومة الاتحادية، بما يرسّخ ريادة الدولة في تطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واستباقية.

وفي هذه المناسبة، أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أن توجيهات القيادة الرشيدة أرست نموذجاً حكومياً يستشرف المستقبل ويتبنى الجاهزية والمرونة والابتكار نهجاً راسخاً في العمل الحكومي، وقال معاليه: المنظومة الجديدة مُمكِن وطني يجسّد توجه الإمارات ويعكس قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة، فالتقنيات تتغير وتتطور والحكومات التي تستثمر في الجاهزية والتعلُّم المستمر تحافظ على ريادتها.

وتوفر المنظومة إطاراً وطنياً موحّداً يختصر رحلة الجهات الحكومية في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال منصة واحدة تتيح الاستفادة من أفضل النماذج والمنصات التكنولوجية العالمية ضمن بيئة سيادية، مع المحافظة على أعلى مستويات الحوكمة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في خفض تكاليف التطوير والاستخدام، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتبادل الحلول والممارسات الحكومية الناجحة بين الجهات بقدرة ومرونة عالية لاستقبال نماذج جديدة ترسخ مرونة دولة الإمارات في التعامل مع المتغيرات الحالية والمستقبلية.

وستسهم المنظومة في إعادة تصميم آليات تطوير وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة الاتحادية، من خلال توحيد رحلة الوصول إلى التقنيات، وتعزيز كفاءة المشتريات الحكومية، وتمكين الجهات من الاستفادة من بيئة تقنية مشتركة، بما يسرع تبني الحلول، ويرفع جودة المخرجات، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية.

وتتيح المنظومة استضافة سيادية للنماذج المفتوحة، بما يعزز حماية البيانات ويلبي متطلبات الأمن والحوكمة الحكومية، ويوفر للجهات وصولاً منظماً وخاضعاً للحوكمة، بديلاً عن الاستخدام غير المنظم للأدوات المتاحة عبر الإنترنت.

ومن خلال بوابة الذكاء الاصطناعي، توفر الحكومة نقطة دخول موحّدة تمكّن الجهات الحكومية من استكشاف الموردين المعتمدين، والحلول المتاحة، وحالات الاستخدام، ومتطلبات التكامل، مع ضمان توافق المنصات المعتمدة وتكاملها، بما يسهّل تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي المساعد بكفاءة عالية.

ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.

وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات تحويل5 50%من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.