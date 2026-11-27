أبوظبي – الإمارات اليوم

أعلن برنامج «ضيف الاتحاد»، التابع للاتحاد للطيران، إطلاق شراكة جديدة مع شركة «مالديفيان»، الناقل الوطني لجمهورية المالديف، تتيح لأعضاء البرنامج استبدال أميالهم برحلات جوية تشغلها الشركة ضمن شبكتها المحلية والدولية، بما يشمل رحلات الربط من العاصمة ماليه إلى الجزر المالديفية.

وتتيح الشراكة لأعضاء البرنامج استخدام الأميال التي جمعوها للسفر إلى وجهات متعددة داخل المالديف، بما فيها الجزر التي لا تصل إليها الرحلات الدولية مباشرة، من خلال شبكة الرحلات التي تشغلها «مالديفيان» انطلاقاً من العاصمة.

وقال المدير الإداري لبرنامج «ضيف الاتحاد»، مارك بوتر، إن الشراكة تتيح للأعضاء مواصلة رحلاتهم من ماليه إلى وجهات أخرى داخل المالديف باستخدام الأميال، مشيراً إلى أنها توسع خيارات الاستفادة من رصيد الأميال وتوفر مرونة أكبر في التخطيط للسفر.

من جهته، قال المدير الإداري لشركة «مالديفيان»، إبراهيم إياس، إن شبكة الشركة تربط العاصمة بالمجتمعات والجزر المختلفة في المالديف، موضحاً أن التعاون يتيح لأعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» استخدام أميالهم لاستكمال رحلاتهم إلى تلك الوجهات.

وتستكمل الشراكة اتفاقية التعاون التي وقّعها الجانبان خلال سوق السفر العربي في وقت سابق من العام الجاري، كما تأتي امتداداً لاتفاقية الربط المشترك الموقعة بين الشركتين في عام 2024، والتي تتيح للمسافرين حجز رحلاتهم على تذكرة واحدة ومواصلة السفر إلى 17 مطاراً في مختلف أنحاء المالديف، انطلاقاً من العاصمة ماليه.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، أصبح بإمكان أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» الاستفادة من شبكة الوجهات ذاتها عبر استبدال الأميال، بدلاً من الاقتصار على استخدام الأميال في رحلات الناقلة الدولية.

وتُعد المالديف من الوجهات السياحية التي تعتمد على شبكة واسعة من الرحلات الداخلية لنقل الزوار من العاصمة إلى الجزر والمنتجعات المنتشرة في أنحاء البلاد، ما يجعل رحلات الربط الجوية جزءاً أساسياً من تجربة الوصول إلى الوجهة النهائية.