«سكاي واردز» يتيح لأعضائه كسب أميال مضاعفة على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي

أعلن «سكاي واردز»، برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن عرض ترويجي يتيح لأعضائه كسب أميال مضاعفة على الرحلات المؤهلة على متن الناقلتين، وذلك ضمن شبكتيهما العالميتين.

ويمكن لأعضاء «سكاي واردز» الحصول على 100% من أميال سكاي واردز الإضافية فوق الأميال الأساسية التي يحصلون عليها عادة، على أن يتم التسجيل والاستفادة من العرض خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2026، فيما يجب إتمام الرحلات المؤهلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2026.

ويشمل العرض بحسب بيان نشرته «طيران الإمارات» عبر موقعها الرسمي، مختلف درجات السفر المؤهلة على طيران الإمارات، بما في ذلك الدرجة السياحية، والدرجة السياحية الممتازة، ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى. كما يمكن للمسافرين على متن فلاي دبي كسب أميال مضاعفة عند السفر على بعض أسعار الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال المؤهلة.

ويشترط للاستفادة من العرض أن يكون العضو مسجلاً في «سكاي واردز» وأن يقوم بالتسجيل في العرض وحجز تذكرة مؤهلة خلال الفترة المحددة. كما يمكن للعملاء غير الأعضاء الانضمام إلى البرنامج خلال فترة العرض والتسجيل للاستفادة من الأميال الإضافية.

ويشمل العرض على طيران الإمارات أسعار «Special» و«Saver» و«Flex» و«Flex Plus» المؤهلة عبر مختلف درجات السفر، بينما يشمل على فلاي دبي أسعار «Lite» و«Value» و«Flex» المؤهلة في الدرجة السياحية، إضافة إلى تذاكر درجة رجال الأعمال.

ويستمر التسجيل والحجز للاستفادة من العرض حتى 30 سبتمبر 2026، على أن يتم إتمام الرحلات المؤهلة بحلول 30 نوفمبر 2026، وفقاً للشروط والأحكام المطبقة، عبر القنوات الرقمية لطيران الإمارات وفلاي دبي.