ابتداء من 14 نوفمبر.. الاتحاد للطيران تسير رحلات يومية إلى سورية

أعلنت الاتحاد للطيران، عن تسيير رحلة يومياً بين أبوظبي ودمشق ابتداء من 14 نوفمبر 2026، بزيادة من أربع إلى سبع رحلات أسبوعية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران آريك دي: "لقد أبهرتنا الاستجابة لخدمتنا إلى دمشق منذ الرحلة الأولى، لذا كانت الرحلات اليومية هي الخطوة الطبيعية التالية. فهي تُقرّب العاصمة السورية من ضيوفنا في الإمارات، وتجعل منها محطة وصل جديدة من بين العديد من الوجهات التي نخدمها خارج أبوظبي."

ومن أبوظبي، يمكن للضيوف المسافرين من سورية مواصلة رحلاتهم مع الاتحاد للطيران إلى وجهات مختلفة من مسقط والمالديف إلى أميركا الشمالية مثل تورونتو وكالغاري التي تنضم إلى شبكة وجهات الاتحاد في 25 أكتوبر إضافة إلى نيويورك وشارلوت.