أظهرت بيانات لمنصة «بروبرتي فايندر» العقارية، حول حركة الإيجارات العقارية في دبي، بين يناير وأكتوبر 2026، تصدّر «دبي مارينا» قائمة المناطق الأعلى إيجاراً في ست مناطق رئيسة في الإمارة، بينما سجلت فلل منطقة الجداف أعلى نسبة ارتفاع في متوسط الإيجارات السنوية لتبلغ 98%.

وضمت قائمة المناطق محل الرصد «البرشاء» و«الجداف» و«أرجان»، و«الخليج التجاري» و«ديسكفري غاردنز»، إضافة إلى «دبي مارينا».

وكشفت بيانات خاصة، أعدتها «المنصة» لـ«الإمارات اليوم»، تصدر «دبي مارينا» المناطق التي شملها الرصد من حيث متوسط سعر إيجار الوحدة السكنية من فئة «استوديو» بـ83.201 ألف درهم سنوياً، بينما كانت منطقة «ديسكفري غاردينز» الأقل لهذه الفئة بـ51.813 ألف درهم.

وأشارت البيانات كذلك إلى تصدر «دبي مارينا» المناطق محل الرصد، من حيث متوسط سعر الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤلفة من غرفة نوم واحدة بـ113.39 ألف درهم سنوياً، بينما كانت «ديسكفري غاردينز» الأقل سعراً بقيمة 72.86 ألف درهم سنوياً.

كما استمرت منطقة «دبي مارينا» في تصدرها للمناطق محل الرصد، من حيث متوسط سعر الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم بـ168.23 ألف درهم سنوياً، في حين كانت «ديسكفري غاردينز» أيضاً الأقل سعراً لهذه الفئة بقيمة 98.26 ألف درهم سنوياً.

أما إيجارات الفلل في المناطق محل الرصد، فقد أظهرت كذلك تفاوتاً كبيراً، إذ سجلت فلل منطقة «الجداف» أعلى نسبة ارتفاع في متوسط الإيجارات السنوية، بين يناير وأكتوبر 2026، لتبلغ 97.9%، ارتفاعاً من متوسط 164.221 ألف درهم إلى متوسط 325 ألف درهم بين يناير وأكتوبر 2026، بينما سجل متوسط إيجار الفلل في منطقة أرجان ارتفاعاً بنسبة 58.8%، من متوسط 190.119 ألف درهم إلى متوسط 301.939 ألف درهم.

إيجارات الاستوديوهات

ومن حيث أحدث متوسط الإيجارات السنوية في أكتوبر 2026، أظهرت البيانات تراجعاً واسعاً في متوسط الإيجارات السنوية للاستوديوهات بمختلف المناطق التي شملها التحليل، مع تسجيل منطقة أرجان أكبر انخفاض بنسبة 31.7% على أساس سنوي، مقارنة بأكتوبر 2025، بينما وصل متوسط إيجار الـ«استوديو» في المنطقة 52.68 ألف درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» التي سجلت انخفاضاً نسبته 23.4%، بينما بلغ متوسط الإيجار 78.86 ألف درهم. وسجلت «واحة دبي للسيليكون» تراجعاً بنسبة 23.2% إلى 49.04 ألف درهم. كما انخفضت إيجارات الـ«استوديو» في «دبي مارينا» بنسبة 22.2%، و«ديسكفري غاردينز» 15.1%، و«الجداف» 11.7%، و«البرشاء» 10.8%، و«تيكوم» 5.1%، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط على هذه الفئة السكنية، مع تسجيل انخفاضات متفاوتة في المناطق الاقتصادية والراقية على حد سواء.

شقق غرفة نوم

من جهتها، سجلت إيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة انخفاضاً خلال أكتوبر 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، حيث سجلت «واحة دبي للسيليكون» أكبر تراجع سنوي بنسبة 40.3%، ليبلغ متوسط الإيجار 67.54 ألف درهم، ما يبرز حجم التغير في مستويات الأسعار بالمنطقة. كما انخفضت إيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في «دبي مارينا» بنسبة 16.9%، و«الخليج التجاري» بنسبة 16.1%، و«ديسكفري غاردينز» بنسبة 13.9%، و«تيكوم» بنسبة 13.1%.

وشملت التراجعات أيضاً مناطق الجداف التي سجلت تراجعاً بنسبة 11.6%، وأرجان بنسبة 8.4%، والبرشاء بنسبة 5.8%، ما يشير إلى تسجيل انخفاضات في جميع المناطق محل الرصد.

مسار تنازلي

بدورها، اتخذت إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم مساراً تنازلياً في معظم المناطق خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتصدرت «دبي مارينا» المناطق من حيث التراجعات بنسبة 25.6%، ليصل متوسط الإيجار السنوي إلى 160.82 ألف درهم، تلتها أرجان بنسبة 18.5% إلى 113.16 ألف درهم، و«الخليج التجاري» بنسبة 14.5% إلى 159.63 ألف درهم. كما سجلت «ديسكفري غاردينز» انخفاضاً بنسبة 11.6%، و«واحة دبي للسيليكون» بنسبة 11.5%، و«الجداف» بنسبة 9.4%، و«تيكوم» بنسبة 1.6%.

وفي المقابل، ارتفعت الإيجارات في منطقة البرشاء ضمن هذه الفئة بنسبة 1.9% لتصل إلى 107.91 آلاف درهم، لتكون المنطقة الوحيدة بين المناطق الثماني محل الرصد التي سجلت نمواً في هذه الفئة، ما يعكس اختلاف ديناميكيات السوق بين المناطق، حتى بالنسبة إلى الوحدات المتشابهة من حيث المساحة وعدد الغرف.

فلل 3 مناطق

على صعيد الفلل، اتسم الأداء بتباين واضح خلال أكتوبر 2026، إذ ارتفع متوسط الإيجار السنوي في «دبي مارينا» بنسبة 2.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 589.984 ألف درهم.

وفي المقابل، تراجعت إيجارات الفلل في منطقة البرشاء بنسبة 7.9% إلى 525.81 ألف درهم، وفي «واحة دبي للسيليكون» بنسبة 1.5% إلى 290.24 ألف درهم، ما يكشف عن اختلاف مسار سوق الفلل عن الشقق، حيث لم تسجل المناطق الثلاث اتجاهاً موحداً، بل تباينت التحركات السعرية بين الارتفاع والانخفاض، مع استمرار تسجيل «دبي مارينا» أعلى متوسط إيجار بين المناطق محل المقارنة.

مستويات متفاوتة

وتعقيباً على هذه البيانات، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، إن «سوق الإيجارات في دبي تتجه نحو مزيد من التوازن في عدد من المناطق الراسخة، مع تفاوت مستويات الأداء من منطقة إلى أخرى، حيث سجلت بعض المناطق المتوسطة ارتفاعاً في الإيجارات المطلوبة، مقابل تراجعات في عدد من المناطق الساحلية والمركزية الأكثر تنافسية».

وأشار سليمان إلى ارتفاع إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم في منطقة الجداف بنسبة 23.5%، والاستوديوهات بنسبة 17.6%، بينما تراوحت الزيادة في إيجارات الشقق بمنطقة البرشاء بين 2.6% و6.8%، بحسب عدد غرف النوم.

وتابع: «في المقابل تراجعت إيجارات الاستوديوهات في (الخليج التجاري) بنسبة 14.5%، والشقق المكونة من غرفتي نوم في (دبي مارينا) بنسبة 10.7%، الأمر الذي يعكس اتساع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، ويمنحهم مساحة أكبر للتفاوض في مناطق كانت تُعد من بين الأكثر تنافسية في السوق».

ولفت إلى أن بيانات أكتوبر 2026 أظهرت تراجع الإيجارات المطلوبة للشقق في معظم مناطق دبي التي شملها التحليل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث انخفضت إيجارات الاستوديوهات في الخليج التجاري بنسبة 23.4% على أساس سنوي، بينما تراجعت إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم في «دبي مارينا» بنسبة 25.6%.

وشدد سليمان على أهمية التعامل بحذر مع بيانات شهر واحد، باعتبار أنها تعكس طبيعة الوحدات المعروضة للإيجار خلال فترة محددة، مشيراً إلى أن تحديد الاتجاهات الفعلية للسوق يتطلب متابعة البيانات على مدى زمني أطول. ومع ذلك، تعكس المؤشرات الحالية تحسناً في القدرة التفاوضية للمستأجرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لاسيما في ما يتعلق بالوحدات الأصغر مساحة.