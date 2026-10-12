«هيرميس الإمارات» تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي

أعلنت شركة «المجموعة المالية هيرميس الإمارات»، التابعة لمجموعة «إي إف جي هيرميس»، إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي، بهدف دعم سيولة الأسهم المدرجة وتعزيز كفاءة التداول.

وتتيح خدمات صناعة السوق توفير أسعار للشراء والبيع، بما يسهم في زيادة عمق دفتر الأوامر وتقليص الفجوة بين سعري العرض والطلب، وتحسين فرص تنفيذ الصفقات.

وتعتمد الخدمات على شبكة الشركة الدولية وخبراتها في أسواق رأس المال، بهدف دعم عمليات التداول وتعزيز كفاءة اكتشاف الأسعار للأوراق المالية المدرجة في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، خليفة ربّاع: «نرحّب بانضمام «إي إف جي هيرميس الإمارات» إلى صناع السوق في سوق دبي المالي، في خطوة تعكس التطور المستمر لمنظومة السوق وتنامي دور توفير السيولة المؤسسية في دعم كفاءة التداول. وتسهم مشاركة الشركة في دعم استمرارية التسعير الثنائي للأوراق المالية المدرجة، بما يعزز السيولة ويحسّن جودة التنفيذ، ويرسّخ مكانة دبي مركزاً لأسواق المال».

من جانبه، قال رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في «إي إف جي هيرميس»، أحمد والي، إن إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي يمثل خطوة مهمة للشركة، مشيراً إلى أن الجمع بين تكنولوجيا التنفيذ والحضور الإقليمي يهدف إلى زيادة عمق السوق ودعم اكتشاف الأسعار وتحسين مستويات السيولة.