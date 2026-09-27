«دبي المالي»: حد أدنى جديد للتغيير السعري للأوراق المالية التي تراوح أسعارها بين درهم و1.995 درهم

يبدأ سوق دبي المالي، اعتباراً من يوم غدٍ، تطبيق تحديث هيكل الحد الأدنى للتغير السعري للأوراق المالية المدرجة التي تراوح أسعارها بين درهم و1.995 درهم.

وأوضح السوق في تعميم له، أن ذلك القرار يأتي في إطار مراجعته المستمرة للحد الأدنى للتغير السعري، بهدف تعزيز كفاءة السوق، وخفض تكاليف التداول، ودعم دقة آلية اكتشاف الأسعار مع ضمان استمرار توافر السيولة في السوق.

ووفقاً للهيكل الجديد، فإن الحد الأدنى الجديد للتغير السعري يقدر بـ 0.005 درهم، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الاثنين 28 سبتمبر.

وأضاف أن الإطار المعدل يهدف إلى اعتماد زيادات سعرية أكثر دقة للأوراق المالية متوسطة السعر، بما يتماشى مع أنماط التداول المرصودة وأفضل الممارسات الدولية، لضمان تناسب تحركات الأسعار مع المستويات السعرية للأوراق المالية على نحو ملائم.

ونوه إلى أن الهيكل الجديد سيطبق للحد الأدنى للتغير السعري على جميع الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) التي تراوح أسعار تداولها بين (1) درهم و1.995 درهم.

وأفاد بأنه سيتم حذف جميع الأوامر المفتوحة السارية حتى الإلغاء، أو حتى تاريخ محدد من سجل الأوامر في تاريخ السريان، لافتا إلى أنه يتعين على المشاركين في السوق التنسيق مع المستثمرين لإعادة إدخال أوامرهم وفقاً للهيكل الجديد للحد الأدنى للتغير السعري.