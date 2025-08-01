مبيعات عقارات دبي تنمو 38% وتسجل 390,5 مليار درهم في 7 أشهر

واصلت السوق العقارية في دبي تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجلت مبيعات استثنائية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ونمت بنسبة 38% لتصل إلى 390,57 مليار درهم، مقابل 283,11 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجل القطاع العقاري في الإمارة 118,68 ألف مبايعة، خلال الفترة الممتدة من يناير ويوليو 2025، مقارنة بـ96,520 ألف مبايعة في الفترة نفسها من عام 2024، بنمو بلغ 22.96%.

وفي حين تُعدّ مبيعات عقارات دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، الأعلى على الإطلاق للفترة المذكورة، فإنها تُمثّل كذلك نحو 74,79% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2024 البالغة 522,2 مليار درهم.

ويأتي ذلك وسط تسجيل قطاع العقارات في دبي نتائج غير مسبوقة، مدعومة بتزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية دبي المتواصلة، وجهة استثمارية عالمية.

أعلى المناطق

وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات منذ بداية العام، بمبيعات تُقدّر بنحو 20,3 مليار درهم، تلتها منطقة «معيصم الثانية» بنحو 16,94 مليار درهم، ثم «اليلايس 1» بـ15,36 مليار درهم، تليها «نخلة جبل علي» في المرتبة الرابعة بـ13,36 مليار درهم، و«جميرا فييلج سركل» بـ13,1 مليار درهم.

إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 518,93 مليار درهم، نتجت عن نحو 153,53 ألف صفقة، بنمو نسبته 25%، مقارنة بـ415 مليار درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي نتجت عن 123,12 ألف تصرف.

وتوزعت التصرفات بين 390,57 مليار درهم مبيعات نتجت عن 118,68 ألف صفقة بيع، و99,02 مليار درهم رهوناً عقارية نتجت عن 29,461 ألف صفقة، و29,34 مليار درهم هباتٍ نتجت عن 5389 صفقة.

طلب مرتفع

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن السوق العقارية في دبي حققت أداء قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مواصلة الطفرة التي تشهدها منذ خمس سنوات، بفضل الطلب المرتفع من المستثمرين المحليين والدوليين، وتوجه المقيمين المتزايد نحو التملك بدلاً من الإيجار.

وأرجع الزرعوني استقرار السوق إلى مزيج من العوامل، أبرزها النمو السكاني والمبادرات الحكومية التي تعزز استدامة القطاع، وجاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل، إلى جانب الثقة المتزايدة من المستثمرين ببيئة السوق وتنظيماتها.

وتوقع الزرعوني أن تحافظ السوق على زخمها في النصف الثاني من عام 2025، رغم احتمالات تباطؤ نسبي في وتيرة النمو نتيجة زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مشدداً على أن تماسك السوق واستمرارية الطلب، إلى جانب السياسات التنظيمية الداعمة، تمهد لمرحلة أكثر توازناً واستقراراً في السوق العقارية بدبي.

زخم متواصل

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ثراء القابضة» طارق رمضان، أن الزخم المتواصل في السوق العقارية بدبي، يأتي مدفوعاً بطرح مشروعات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، من داخل الدولة أو من الأسواق العالمية. وأشار لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن ارتفاع الطلب على شراء العقارات يعود إلى المبادرات المحفزة التي أطلقتها حكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك، ومن أبرزها برنامج «تملك العقار الأول»، والتسهيلات المقدمة ضمن برامج الشراء، ما أسهم في دخول فئة جديدة من المستثمرين، خصوصاً من العائلات متوسطة الدخل والشباب.

وأضاف رمضان: «الطلب المحلي والعالمي على عقارات دبي لايزال قوياً، وسط توقعات باستمرار الزخم خلال الفترة المقبلة»، منوهاً بأنه على الرغم من وصول الأسعار إلى مستويات قياسية في الإمارة، فإنها تظل أكثر تنافسية مقارنة بأسواق عالمية كبرى مثل نيويورك ولندن وسنغافورة، ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية.

ولفت إلى أن المبادرات والخطط الحكومية، بما في ذلك «رؤية دبي 2040» و«أجندة دبي الاقتصادية D33»، تركز على جعل الإمارة من أفضل مدن العالم للعيش والاستثمار، عبر استقطاب السكان والمستثمرين والشركات العالمية، مشدداً على أن العائدات المجزية للعقار في دبي تلعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانتها مركزاً استثمارياً عالمياً.

63,9 مليار درهم مبيعات يوليو 2025

حققت السوق العقارية في دبي أعلى أداء شهري لها على الإطلاق من حيث المبيعات خلال يوليو 2025، بعد تسجيل ما قيمته 63.9 مليار درهم بنمو نسبته 25,83%، مقارنة بنحو 50,78 مليار درهم المسجلة في يوليو 2024.

وأظهر الرصد تسجيل 20 ألفاً و249 مبايعة في يوليو 2025، بنمو نسبته 23,24% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بـ16 ألفاً و430 مبايعة في يوليو 2024.