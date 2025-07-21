«التحوّط» والعطلات الصيفية يُحفّزان على شراء الذهب

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق تشهد إقبالاً على شراء المشغولات والعملات الذهبية، مرجعين ذلك الإقبال إلى شراء الهدايا قبل العطلات الصيفية، و«التحوّط» من ارتفاعات سعرية بنِسَب أكبر.

وسجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات بقِيَم راوحت بين درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقَي دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 404.5 دراهم في نهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع قيمته درهمان، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 374.5 درهماً، بزيادة قدرها 1.5 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 359 درهماً، بارتفاع بلغ 1.5 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 307.75 دراهم، بزيادة بلغت درهماً واحداً.

وقال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك: «العديد من المتعاملين يتوقعون حدوث ارتفاعات سعرية كبيرة في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترات المقبلة، استناداً إلى مؤشرات مسيرة الزيادات السعرية التي سجلها الذهب سابقاً، ما يدفع البعض إلى الشراء حالياً تحوطاً، لاسيما المتعاملين الذين لديهم التزامات بمناسبات اجتماعية».

وأضاف داهناك أن «موسم الصيف واستعداد العديد من المتعاملين للسفر، يعتبر من المحفّزات على شراء الذهب، سواء على شكل مشغولات أو عملات أو سبائك، لأغراض الهدايا أو الادخار».

من جهته، اتفق مدير المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون، مع هذا الرأي، بوجود إقبال على أسواق الذهب حالياً. وقال: «تشهد الأسواق حالياً عمليات شراء للمشغولات والعملات الذهبية، سواء للهدايا قبيل سفر المتعاملين خلال العطلات الصيفية، أو في إطار التحوط، مع توقعات ارتفاع سعر الذهب بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «تشهد الأسواق خلال فترات الزيادات السعرية المحدودة، في المعتاد، طلباً من المتعاملين، وذلك مع توقعات أن تكون تلك الارتفاعات مقدمة لسلسلة زيادات سعرية بمعدلات أكبر».

أما مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجي باليك، فقال: «يحفز موسم الصيف العديد من المتعاملين على شراء منتجات من المشغولات الذهبية حالياً، على الرغم من الارتفاعات السعرية المحدودة»، مرجعاً ذلك إلى ارتباط بعض المتعاملين بمناسبات عدة خلال موسم الصيف، مثل مناسبات الزواج، ما يدفعهم إلى الشراء تحوّطاً من أي ارتفاعات سعرية مقبلة.

وأضاف: «يشتري البعض حالياً منتجات مختلفة للذهب، سواء كهدايا لأسرهم خلال العطلات الصيفية، أو لأغراض الادخار».