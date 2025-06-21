18.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، الأسبوع الماضي، 18.5 مليار درهم نتجت عن 5753 صفقة، بعد تسجيل 4682 مبايعة بقيمة 14.79 مليار درهم، و920 صفقة رهون بـ3.27 مليارات درهم، كما تم تسجيل 151 معاملة هبة بقيمة بلغت نحو 449 مليون درهم، وذلك استناداً إلى منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت صفقات المبيعات على 3677 مبايعة لوحدات سكنية، و246 مبايعة لمبانٍ، و759 مبايعة لأراضٍ. وجاءت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ1.64 مليار درهم، تلتها «الخليج التجاري» في المركز الثاني بنحو 683 مليون درهم، و«وادي الصفا 7» ثالثة، مسجلة 663 مليون درهم.