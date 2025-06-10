8.3مليارات درهم عائدات فنادق دبي في 4 أشهر

جاوزت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي حاجز 8.3 مليارات درهم، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2025، مقابل 7.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو جاوزت 10.5%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وتم احتساب العائدات بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة في نهاية فترة المقارنة، في متوسط العائد على الغرفة المبيعة، وعلى أساس يومي، ويُعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي، إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو الكبير في حجم السوق الفندقية، مقارنة بمستويات العام الماضي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي 3.84 ليالٍ فندقية، في نهاية أبريل الماضي، مقابل 3.81 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 15.29 مليون ليلة مقابل نحو 14.7 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%، في حين وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 548 درهماً في نهاية أبريل 2025، مقابل 511 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغ نحو 7.2%.

بدوره، وصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 657 درهماً في نهاية أبريل 2025، مقابل 627 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو وصل إلى نحو 5%. واستقبلت دبي 7.15 ملايين سائح دولي، خلال الفترة بين يناير وأبريل من العام الجاري مقابل 6.68 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 7%.