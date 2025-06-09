«العيد» يحفز الطلب على هدايا المشغولات الذهبية

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن موسم عيد الأضحى أسهم في تحسّن ونمو الطلب بالأسواق على هدايا المشغولات الذهبية الجديدة، سواء من قبل مقيمين أو سائحين.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن عودة أسعار المعدن الأصفر لتسجيل ارتفاعات جديدة أخيراً، لم تكن لها تأثيرات كبيرة في تحسّن الطلب على مبيعات المشغولات التي تركزت حصص كبيرة منها في المنتجات المصنعة من عياري 18 و21 قيراطاً.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 7.25 و9.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 404.5 دراهم، بارتفاع 9.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 374.5 درهماً، بزيادة 9 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 359 درهماً، بارتفاع 8.75 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً، إلى 307.75 دراهم، وبزيادة بلغت 7.25 دراهم.

وقال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إنه «على الرغم من الارتفاعات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، فإنها كانت غير مؤثرة بشكل كبير في نمو الطلب من قبل العديد من المتعاملين لشراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة بمناسبة عيد الأضحى»، لافتاً إلى أن «الحصص الأكبر من المبيعات تركزت في المشغولات المصنعة من عياري 18 و21 قيراطاً».

من جهته، قال مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة «تيتان»، أديتيا سينغ، إن «موسم عيد الأضحى كانت له تأثيرات إيجابية في تحسّن الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة التي شهدت معدلات إقبال متباينة من المتعاملين سواء من المقيمين أو الزائرين الذين قضوا عطلة العيد في الدولة، ويفضلون شراء الهدايا التذكارية من أسواق الذهب المحلية».

وأضاف مدير المبيعات في محل «ديمو لتجارة المجوهرات»، ديلي سون، أن «الأسواق شهدت مؤشرات تحسن لافتة في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، وذلك بدعم ارتفاع الإقبال من المتعاملين لشراء الهدايا بمناسبة العيد الذي يعد من ضمن أبرز المواسم المحفزة لشراء المشغولات»، لافتاً إلى أن «عمليات الإقبال لم تتأثر بشكل كبير بالزيادات السعرية، خصوصاً في ظل تنامي الطلب من الزائرين والسائحين بالأسواق المحلية».

وأضاف أن «عمليات الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة تركّزت الحصة الأكبر منها في المشغولات المصنعة من عياري 18 و21 قيراطاً».

• حصص كبيرة من مبيعات المشغولات تركزت في المنتجات المصنعة من عياري 18 و21 قيراطاً.