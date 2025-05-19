غرام الذهب ينخفض حتى 17.5 درهماً في أسبوع

انخفضت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، بين 13.5 و17.5 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن تسجيل أسعار المعدن الأصفر معدلات تراجع قياسية، عقب سلسلة ارتفاعات سعرية غير مسبوقة، أسهم في تحسن الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، متوقعين نمو الطلب على شراء المشغولات والسبائك خلال الأيام المقبلة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 383.25 درهماً، بانخفاض قيمته 17.5 درهماً، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 354.75 درهماً، بتراجع 16.25 درهماً، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 340.25 درهماً، بانخفاض 15.5 درهماً، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 291.5 درهماً، بتراجع بلغ 13.5 درهماً.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الأسواق تشهد مؤشرات تحسن في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، بدعم من الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة والتي جاءت بقيم كبيرة محفزة على الشراء».

وأضاف: «يتوقع أن يكون لتراجع أسعار الذهب، عقب تسجيله معدلات قياسية خلال الأسابيع السابقة، انعكاس إيجابي على الشراء خلال الأيام المقبلة سواء من السبائك أو المشغولات، خصوصاً في حال استقرار أسعار الذهب عند معدلات متقاربة، وعدم تسجيل أي ارتفاعات سعرية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها، إن «الأسواق تشهد حالياً إقبالاً متبايناً في الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات من مختلف الفئات»، لافتاً إلى أن «عمليات الطلب شملت المقيمين والسياح من مختلف الدول، الذين يفضلون شراء هدايا المشغولات التذكارية من أسواق الدولة، لاسيما في ظل تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة».

في السياق نفسه، اعتبر مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، أن «متعاملين عدة كانوا يؤجلون قرارات الشراء خلال الفترة الماضية، في ظل الارتفاعات السعرية القياسية للذهب، اتجهوا حالياً إلى الاستفادة من التراجع الكبير في الأسعار، للإقبال على شراء المشغولات الذهبية».

وأضاف: «يفضل المتعاملون في مجال السبائك الذهبية ترقب الأسعار أملاً في مزيد من الانخفاض، وذلك للإقبال بشكل أكبر على شراء السبائك، خصوصاً عقب تسجيل الذهب معدلات تاريخية خلال الفترات السابقة، وبشكل رفع من الإقبال على شراء السبائك لأغراض الادخار أو الاستثمار».