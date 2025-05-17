«فلاي دبي» تُعيد افتتاح متجرها للسفر في «ديرة»

افتتحت شركة «فلاي دبي» رسمياً متجرها للسفر في منطقة ديرة بدبي بعد تجديده بالكامل، وأكدت الناقلة في بيان أمس، أن هذا التجديد يُمثل التزامها المستمر بتعزيز خدماتها ومنتجاتها في قطاع التجزئة، فضلاً عن تعزيز تجربة العملاء عبر جميع نقاط التواصل.

وكان المتجر افتتح أبوابه للمرة الأولى عام 2011، مُقدماً للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات، فيما بات يضم اليوم محطات خدمة رقمية، ومناطق استشارات خاصة، ومنطقة انتظار مريحة، حيث يمكن للعملاء الذين يزورون المتجر حجز الرحلات وتعديل خطط سفرهم والاستفادة من خدمات تأشيرة الدخول لدولة الإمارات واختيار باقات «فلاي دبي للعطلات». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يعكس هذا الاستثمار في متجر السفر الخاص بنا في دبي التطور المستمر لـ(فلاي دبي) كعلامة تجارية، وطموحنا لتوفير تجربة سفر سلسة منذ اللحظة الأولى للعميل، ما يبرز كرم الضيافة الذي تشتهر به دبي». وأضاف: «مع توسّع شبكتنا وتعزيز خدماتنا على متن الطائرة، فإننا نركّز أيضاً على الارتقاء بمعايير خدماتنا الأرضية، ويأتي افتتاح المتجر المُجدد تعبيراً ملموساً عن هذا الالتزام».