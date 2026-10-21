"الاتحادية للضرائب" تطلق منصة ذكية لرد الضريبة للسياح خلال يوم عمل واحد

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُعد الأحدث من نوعها عالمياً، لتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائح من نحو تسعة أيام إلى يوم عمل واحد فقط، ما يجعل دولة الإمارات من بين الأسرع عالمياً في هذا المجال.



وبدأ تشغيل المنصة فعلياً في مطار زايد الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، بما يتيح للسياح إنجاز إجراءات استرداد الضريبة بسرعة وكفاءة عالية.

شهد إطلاق المنصة الجديدة في كل من مطار زايد الدولي بأبوظبي ومطار دبي الدولي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المري، ومدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عبدالعزيز محمد الملا.

توفر المنصة، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة "بلانيت" المشغل المعتمد لنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، تجربة رقمية متكاملة لاسترداد الضريبة عبر إجراءات إلكترونية بالكامل، دون معاملات ورقية، من خلال تطبيق ذكي يعتمد على تقنيات التحقق الرقمي والتعرف على الوجه، المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال الملا، إن إطلاق المنصة الجديدة نقلة نوعية في رحلة استرداد الضريبة للسياح يعكس توجهاً حكومياً استباقياً يضع المتعامل في صلب تصميم الخدمات، عبر تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والشركاء لتقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن المنصة تسهم في تعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي، وتدعم جهود إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين بصورة مستمرة، بما ينسجم مع إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ويعزز مكانة الدولة وجهةً عالميةً للسياحة والتسوق.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة الجديدة يأتي استكمالًا لمسيرة تطوير نظام رد الضريبة للسياح، والتي شملت في وقت سابق إطلاق أول نظام عالمي يتيح استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات التجارة الإلكترونية التي يجريها السائح أثناء وجوده في الدولة.

وتبدأ رحلة الاسترداد عبر تحميل تطبيق "بلانيت" والتسجيل فيه من خلال مسح الوجه وإدخال بيانات جواز السفر والبطاقة المصرفية، بحيث يقوم السائح وعند الوصول إلى المطار للمغادرة، بمسح رمز الاستجابة السريعة "QR Code" المتوافر في مواقع الخدمة، لتبدأ إجراءات الاسترداد مباشرة عبر التطبيق.

وتتولى تقنيات الذكاء الاصطناعي تحديد مسار المعاملة وفق طبيعتها؛ حيث يمكن إتمام الاسترداد تلقائياً دون حضور شخصي إذا كانت المشتريات لا تتطلب فحصاً إضافياً، فيما يتم في الحالات الأخرى توجيه السائح إلى البوابات الذكية المزودة بتقنية التعرف على الوجه لاستكمال إجراءات التحقق بصورة آلية وسريعة.

وأكدت الهيئة أن المنصة الجديدة أسهمت في تقليص الإجراءات ودمج الخطوات واختصار متطلبات التحقق، مع إتاحة مطابقة بيانات الفواتير وبيانات السفر آلياً، ما يعزز دقة العمليات ويخفض زمن الانتظار، ويُمكّن السائح من إنجاز إجراءات الاسترداد خلال دقائق معدودة قبل المغادرة.

وتوفر المنصة تجربة متعددة اللغات، إذ تحدد تقنيات الذكاء الاصطناعي اللغة المناسبة لكل سائح تلقائياً وفق بياناته، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورصد الأنماط غير الاعتيادية بما يسهم في حماية المال العام والحفاظ على كفاءة المعاملات.

وتوقعت الهيئة أن تسهم التطويرات الجديدة في رفع مستويات رضا المتعاملين، بعد ارتفاع معدل رضا السياح عن الخدمة إلى 93% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ92% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتوقعت أن يصل عدد المعاملات المنفذة عبر النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح إلى نحو أربعة ملايين معاملة خلال الفترة من نوفمبر 2026 إلى أكتوبر 2027، بقيمة إجمالية تقدَّر بنحو 692 مليون درهم.

وأكدت الهيئة أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح حقق نتائج إيجابية منذ إطلاقه عام 2018؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية للضرائب المعادة حتى أكتوبر 2026 نحو 4.2 مليار درهم، من خلال 25 مليون معاملة تمت معالجتها عبر متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام.

وبلغ عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام نحو 16.7 ألف متجر، فيما وصل عدد أجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لرد الضريبة إلى 98 جهازاً موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة الدولة، شكلت المعاملات المنفذة عبرها 22.4% من إجمالي عمليات الاسترداد.