«هوتستاتس»: أداء قوي يرفع ربحية الفنادق الفاخرة في الإمارات

قالت شركة «هوتستاتس» العالمية، المتخصصة في تحليل البيانات المالية والتشغيلية للفنادق، إن أحدث بياناتها أظهرت ارتفاعاً في ربحية الفنادق الفاخرة في السوق الإماراتية، مدفوعاً بأداء قوي في الإيرادات.

وأوضحت الشركة أنه وفقاً لبيانات 12 شهراً، في الفترة بين مارس 2024 وفبراير 2025، فقد حافظت الفنادق الفاخرة في جميع أنحاء الإمارات على أداء قوي، ما عزّز سمعتها كوجهة رائدة في قطاع الضيافة الفاخرة.

وأضافت أن نسبة الإشغال في الفنادق الفاخرة في دولة الإمارات استقرت عند 85.5%، فيما تشير البيانات إلى «سوق ناضجة ومستقرة»، مع طلب مستدام من قطاعَي الترفيه والشركات، رغم دخول المزيد من الفنادق الفاخرة إلى السوق.

وبحسب بيانات «هوتستاتس»، فقد ارتفع متوسط السعر اليومي بنحو 9% على أساس سنوي، ما أدى إلى زيادة بنسبة 4.3% في إيرادات الغرفة المتاحة، فيما أكدت الشركة أن هذه الأرقام تشير إلى استراتيجيات أسعار فعّالة وإقبال مستمر على التجارب المميزة بين المسافرين الأثرياء.

ولفتت إلى أن ارتفاع الربحية يعكس الانضباط التشغيلي، حيث تشير المكاسب في إجمالي كل من الإيرادات والأرباح التشغيلية، إلى بيئة أداء متوازنة، في وقت يُقابل الطلب القوي إدارة تكاليف منضبطة، الأمر الذي يُبشر بدوره بثقة الملاك والمشغلين الذين يُركزون على زيادة العائدات.

وتابعت «هوتستاتس»: «تؤكد اتجاهات الأداء هذه استمرار جاذبية دولة الإمارات كوجهة رئيسة للاستثمار في الفنادق الفاخرة».

وأضافت: «بالنسبة لأصحاب المصلحة الذين يتطلعون إلى توسيع العلامة التجارية، وإعادة تموضع الأصول، والابتكار التشغيلي، أو مواءمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإن الأسس لاتزال متينة».

وذكرت أن «قطاع السياحة الترفيهية في السوق الإماراتية لا يكتفي بالصمود، بل يتقدم نحو الأمام».

ووفقاً لبيانات «هوتستاتس»، فقد راوح متوسط الربح التشغيلي لكل غرفة فندقية متاحة، في الفترة بين مارس 2024 وفبراير 2025، بين 147 و153 دولاراً (540 و561 درهماً)، وذلك للغرف من مختلف الفئات الفندقية وليس الفنادق الفاخرة فقط.

ويُعد إجمالي الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة أحد أهم مقاييس الربحية في قطاع الضيافة، حيث يقيس العلاقة بين إيرادات الفندق ونفقاته. كما يُتيح مؤشر الربحية للمنشآت الفندقية رؤية واضحة لتكاليف التشغيل والعمالة مقارنةً بالإيرادات، إضافة إلى إمكانية تحويل الإيرادات إلى أرباح في ظل استراتيجية قائمة على الإشغال أو متوسط سعر الغرفة اليومي، ولا يشمل الربح التشغيلي الرسوم والضرائب.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فقد وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة، خلال العام الماضي، 2024 إلى نحو 30.8 مليون نزيل بنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع عام 2023، لتحقق السياحة الإماراتية بذلك 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.

45 مليار درهم إيرادات

ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى نحو 45 مليار درهم، خلال عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 3% مقارنةً بعام 2023، وازداد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% خلال العام الماضي، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما مع وجود 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع خلال عام 2024، ليصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً، بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 216 ألفاً و966 غرفة مع نهاية عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 3% مقارنةً بعام 2023.