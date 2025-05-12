متعاملون يقبلون على بيع السبائك للاستفادة من الارتفاع القياسي لأسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، تسجيل ارتفاعات قياسية، محققة زيادات راوحت بين سبعة دراهم و8.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي زيادات سعر غرام الذهب خلال أسبوعين إلى 12.75 درهماً، وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن استمرار أسعار المعدن الأصفر في تسجيل ارتفاعات قياسية جديدة، أسهم في تحفيز إقبال عدد من المتعاملين على بيع منتجات السبائك إلى منافذ البيع، فيما شهدت الأسواق حالة من البطء في شراء منتجات السبائك أو المشغولات الجديدة. إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 400.75 درهم، بارتفاع قيمته 8.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، وسجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 371 درهماً، بزيادة قدرها 8.5 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 355.75 درهماً، بارتفاع ثمانية دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 305 دراهم، بزيادة سبعة دراهم.

وقال مدير شركة «ريكيش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «مواصلة أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات قياسية، كان لها العديد من الانعكاسات على الأسواق المحلية، وظهرت ملامحها في إقبال متعاملين على بيع منتجات من السبائك إلى المتاجر، للاستفادة من الزيادات السعرية».

وأوضح أن «استمرار ارتفاع أسعار الذهب، جعل متعاملين يؤجلون أيضاً قرارات الشراء، وهو ما أسهم في بطء شراء تلك المنتجات».

من جهته، قال مدير محل «حياة لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب دهكان، إن «الارتفاعات السعرية القياسية الأخيرة جعلت متعاملين يقبلون على بيع منتجات السبائك الموجودة في حوزتهم إلى المتاجر، إلا أن عمليات الإقبال لاتزال تتم بحذر وبمعدلات تدريجية، ما جعل العديد من المتعاملين يتوقعون المزيد من الزيادات السعرية في الفترة المقبلة». وأضاف أن «الطلب على شراء منتجات المشغولات الذهبية الجديدة شهد حالة من البطء تحت ضغط استمرار أسعار المعدن الأصفر في تسجيل ارتفاعات قياسية جديدة».

وأشار مسؤول المبيعات في محل «ريج للذهب والمجوهرات»، مانجي باليكر، إلى أن «الأسواق شهدت إقبال عدد من المتعاملين على بيع منتجات السبائك إلى المتاجر، وذلك بدعم الارتفاعات القياسية الجديدة التي سجلها الذهب».