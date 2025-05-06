وكالات للسيارات تمدد عروضها الرمضانية.. وأخرى تتنافس بحملات موسعة

شهدت أسواق السيارات في الإمارات مظاهر تنافسية لافتة، تركزت في تمديد عدد من الوكالات المحلية عروضها الرمضانية، وطرح وكالات أخرى حملات عروض موسعة.

وشملت أبرز العروض المتداولة في الأسواق المحلية للسيارات، طرح وكالات امتيازات الحصول على فائدة «صفرية» لتمويل شراء عدد من طرز السيارات، إضافة إلى عروض منح المشترين خمسة أعوام مجانية لخدمة «المساعدة على الطريق»، والتظليل، والتسجيل المجاني، إضافة إلى عروض تشمل منح المشترين عقوداً مجانية للصيانة تصل فتراتها إلى خمسة أعوام.

وأشار مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إلى أن تمديد عروض وكالات السيارات، وطرح عروض موسعة أخرى من المظاهر الإيجابية المفيدة التي تلبي احتياجات المستهلكين، وتزيد فرص شراء السيارات، مطالبين بالتنويع في العروض، والتوسع بها بشكل عام.

بدورهم، أفاد خبراء في قطاع السيارات بأن ارتفاع التنافسية وزخم الطلب في الأسواق المحلية، من أبرز الأسباب التي تدعم استمرار العروض وطرح حملات ترويجية مكثفة، معتبرين أن العروض تدعم رواج المبيعات بشكل أكبر.

وتفصيلاً، قال المستهلك، عماد عاصم، إن «استمرار عروض وكالات السيارات في الأسواق، وطرح عروض إضافية موسعة جديدة، من المظاهر الإيجابية المفيدة للمستهلكين، والتي تدعم قرار الشراء للمركبات الجديدة، خصوصاً أن الفترات السابقة شهدت انتظار عدد كبير من المستهلكين لعروض رمضان أو نهاية العام للشراء، لكن مع استمرار العروض، تزيد فرص الشراء للسيارات».

وأضاف المستهلك، محمد ساهر أن «تحول الأسواق نحو كثافة العروض المطروحة في قطاع السيارات، يتيح فرصاً متعددة للمستهلكين في اقتناء سيارات جديدة، خصوصاً مع كون العروض المتوافرة في الأسواق، متعددة بين أكثر من وكالة»، داعياً إلى «ضرورة تنويع العروض والتوسع فيها بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين، عبر التركيز على التنزيلات السعرية، وخدمات الصيانة المجانية والتأمين بشكل أكبر».

وأشار المستهلك، خالد حسام إلى أن «فرص شراء السيارات لا تقتصر على مواسم معينة، مع تمديد واستمرار الوكالات في طرح العروض الترويجية، وهو من الأمور المفيدة التي تنعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، خصوصاً مع التوجه للتوسع في تلك العروض وزيادة تنويع الامتيازات المطروحة فيها».

وأوضح المستهلك، مختار يوسف، أن «تزايد العروض الترويجية، وتمديدها من قبل وكالات السيارات، من الأمور التنافسية المفيدة التي تلبي احتياجات المستهلكين، والتي ترفع من معدلات الإقبال على الشراء، خصوصاً أن كثافة العروض تأتي في ظل ارتفاع أسعار عدد من السيارات خلال الفترات الأخيرة، وبالتالي توفير امتيازات إضافية جانبية مفيدة للمستهلكين عبر تلك العروض والتي تعود بالفوائد أيضاً على الوكالات عبر زيادة فرص الشراء».

وقال المدير التنفيذي في «رولز-رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله، إن «تمديد العروض واستمرار طرح عروض جديدة في الأسواق يرجع إلى التنافسية المرتفعة التي تشهدها أسواق الدولة في قطاع السيارات، وتواكب سياسات العرض والطلب السوقية».

وأضاف أن «كثافة العروض الترويجية، تدعم نمو حصص المبيعات لمختلف الوكالات، واستمرار العروض، يتيح للمستهلكين زيادة فرص شراء المركبات وفقاً للاحتياجات المختلفة للمستهلكين».

وقال نائب الرئيس للتسويق والمنتج في «كيا الشرق الأوسط وإفريقيا»، أحمد سدودي، إن «الأسواق الإماراتية تمتاز بالتنافسية المرتفعة، خصوصاً في ظل حالة الرواج الكبيرة، ونمو الطلب من المستهلكين خلال الفترات الأخيرة على شراء السيارات، وهو ما يجعل الأسواق تشهد حالة كبيرة من التنافسية التي تنعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف».

وأضاف أن «أسواق السيارات الإماراتية شهدت معدلات نمو لافتة، جعلت منها منصة لطرح الطرز الجديدة من مختلف شركات السيارات العالمية بشكل يواكب رواج الطلب في تلك الأسواق».

وأوضح مستشار المبيعات في إحدى وكالات السيارات، محمد عمر، أن «الأسواق تشهد حالياً كثافة في العروض والتي استمرت بين موسم رمضان وحتى الآن»، لافتاً إلى أن «استمرار العروض، وعدم اقتصارها على مواسم محددة بشكل مماثل للأعوام السابقة يرجع بشكل رئيس إلى توجه الوكالات لمواكبة حدة التنافسية والرغبة في زيادة الحصص السوقية عبر تلك العروض التي تزيد من رواج المبيعات وتواكب احتياجات المستهلكين».

• وكالات تطرح فائدة «صفرية» لتمويل شراء السيارات، ومنْح المشترين 5 أعوام مجانية لخدمة «المساعدة على الطريق»، والتظليل، والتسجيل المجاني.