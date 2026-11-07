منتجات صحية غير تقليدية تدخل سباق المنافسة في أسواق الإمارات

تستعد أسواق الإمارات لاستقبال جيل جديد من المنتجات الصحية المبتكرة في قطاعي الأغذية والمشروبات، مع توجه شركات محلية ودولية إلى طرح بدائل غير تقليدية تستهدف المستهلكين الباحثين عن خيارات تجمع بين القيمة الغذائية وسهولة الاستخدام وتنوّع المنتجات.

وقال مسؤولو شركات عاملة في توريد الأغذية والمشروبات، على هامش معرض «غلفود للتصنيع 2026» الذي اختتم أعماله أخيراً في دبي، إن عدداً من المنتجات الجديدة سيُطرح في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، فيما دخلت منتجات أخرى الأسواق بالفعل، في ظل تنامي الاهتمام بأنماط الحياة الصحية والطلب على البدائل الغذائية.

وأشاروا إلى أن تنوّع الجاليات المقيمة في الدولة وارتفاع الوعي بالخيارات الصحية يجعلان الإمارات سوقاً جاذبة للمنتجات الغذائية المبتكرة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في شركة «كوردا»، أركان كارسلي، إن «الأسواق الإماراتية تشهد نمواً في الطلب على المنتجات الصحية، مع زيادة الوعي بأهميتها واتساع نطاق انتشارها».

وأضاف أن الشركة تعتزم طرح منتجات مبتكرة خلال الفترة المقبلة، من أبرزها مشروبات صودا مدعمة بالبروبيوتيك (المعززات الحيوية)، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، موضحاً أنها تُطرح بديلاً عن مشروبات الصودا التقليدية، مع احتوائها على كميات منخفضة من المحليات.

وأشار كارسلي إلى أن الشركات تتجه إلى تطوير منتجات جديدة لتعزيز حضورها في السوق المحلية، والاستفادة من تنوّع شرائح المستهلكين وارتفاع الطلب على الخيارات الصحية.

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة «سيوفي» الفرنسية، دانييل هيديوكس، إن «الطلب على المنتجات الصحية يشهد نمواً، ما دفع الشركة إلى تطوير مادة تحلية مستخلصة من ألياف الفواكه، تختلف عن المحليات التقليدية».

وأوضح أن المادة تحتوي على ألياف غذائية، ويمكن استخدامها في المنتجات التي تعتمد على السكر، مشيراً إلى أن سعراتها الحرارية تقل، بحسب الشركة، بمعدل يصل إلى ثمانية أضعاف مقارنة بالسكر العادي. وأضاف أن الشركة تتوقع طرح المنتج في أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة.

ولفت هيديوكس إلى أن الابتكار في المنتجات الصحية يشمل تطوير مكونات غذائية محسنة وبدائل للمنتجات التقليدية، إلى جانب حلول تلبي احتياجات المستهلكين اليومية، مع تزايد أهمية الجودة والقيمة الغذائية في قرارات الشراء.

وقال المدير التنفيذي في شركة «التام لصناعة المواد الغذائية»، فراس صالح رباح، إن «الشركة طرحت منتجات مخصصة لمدخلات الصناعات الغذائية والمخبوزات والحلويات، تعتمد على مكونات طبيعية وبدائل للسكر ونكهات بمكونات صحية».

وأضاف أن الطلب المتزايد على المنتجات ذات المصادر الطبيعية يدفع الشركات إلى تطوير خيارات أكثر تنوعاً، ويزيد المنافسة في هذا المجال.

من جانبها، قالت مديرة الاتصال في شركة «سنتيم» الدولية، فيفكا إنجلين، إن «الشركة تستعد لطرح منتجات بنكهات ومكونات صحية مبتكرة في أسواق الدولة والمنطقة خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن شركات دولية تتجه إلى تطوير بدائل متعددة لتلبية احتياجات المستهلكين.

وفي مجال المنتجات القائمة على التمور، قالت متخصصة البحث والتطوير في شركة «البركة للتمور» الإماراتية، روبالي ثيبي، إن «الشركة استعرضت خلال المعرض منتجات مصنعة من مستخلصات التمور، من بينها بودرة التمر التي يمكن استخدامها بديلاً للسكر في المخبوزات».

وأضافت أن الشركة طرحت أيضاً زيوتاً مستخلصة من نواة التمر تستخدم في منتجات العناية بالبشرة، إلى جانب مستخلصات من التمور لتحلية المشروبات، موضحة أن هذه المستخلصات لا تترك طعماً أو رائحة للتمور في المشروبات.