%81.5 إشغال فنادق دبي خلال الربع الأول

أظهرت أحدث بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن السوق الفندقية في دبي، سجلت معدل إشغال بلغ 81.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن حجم السوق الفندقية بنهاية مارس الماضي، وصل إلى 153.7 ألف غرفة مقابل نحو 152 ألفاً في نهاية مارس من العام الماضي.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، وصل عدد المنشآت الفندقية إلى 832 منشأة بنهاية مارس من العام الجاري، واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية بدبي، مسجلة نحو 54.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 169 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 44 ألف غرفة فندقية، ضمن 199 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

وسجلت الشقق الفندقية أكثر من 26 ألف غرفة ضمن 186 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية مارس الماضي، 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل 3.8 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 11.19 مليون ليلة مقابل نحو 11.2 مليون ليلة «مبيت» خلال فترة المقارنة.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 647 درهماً بنهاية مارس 2025، مقابل 638 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 528 درهماً بنهاية مارس الماضي، مقابل 527 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستقبلت دبي 1.15 مليون سائح من أوروبا الغربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتستحوذ هذه السوق على نسبة 22% من إجمالي زوّار دبي والبالغ عددهم 5.31 ملايين سائح، تلتها رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنحو 891 ألف سائح، لتستحوذ على 17% من الإجمالي، وحلّت دول مجلس التعاون في المركز الثالث بنحو 772 ألف زائر وبنسبة 15%.

وبلغ عدد السياح من جنوب آسيا نحو 752 ألف زائر، لتستحوذ المنطقة على 14% من العدد الإجمالي، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 620 ألف سائح بنسبة 12%، تلتها دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بنحو 474 ألف زائر وبنسبة 9%، وسجلت الأميركتان 7% نحو 374 ألف سائح، بينما بلغت حصة إفريقيا نحو 4% مسجلة 197 ألف سائح، و(أسترالاسيا) بنسبة 1% مسجلة 78 ألف سائح.