أكّد مسؤولون في قطاع السياحة والضيافة بدبي أن القطاع سجل بداية قوية لعام 2025، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أعداد الزوار الدوليين، وزيادة في نسب الإشغال الفندقي، وتحسن في مؤشرات الإنفاق ومدة الإقامة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الإمارة تواصل تألقها السياحي خلال العام الجاري، وسط أداء فندقي استثنائي وقياسي مع معدلات طلب متزايدة تفوق حجم المعروض في السوق، مؤكدين أن السوق الفندقية في دبي تسجل مؤشرات تاريخية حالياً.

عام مميّز

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «روتانا»، إيدي طنوس: «بدأ عام 2025 بقوة، ونشهد استمراراً في الزخم الذي ميّز تعافي دبي بعد جائحة (كوفيد-19)، لقد كانت قدرة المدينة على الحفاظ على أعداد زوار مرتفعة مع تنويع الأسواق المُصدرة، عاملاً حاسماً في هذا النجاح، وبالاستناد إلى توجهات الربع الأول وتوقعات الحجوزات، فإن من المنطقي القول إن دبي تسير نحو عام آخر مميّز».

وأضاف: «من الناحية التشغيلية، لاحظنا تحسناً ليس في نسب الإشغال فقط، بل أيضاً في إنفاق الضيوف، ومدة الإقامة، والربحية العامة عبر محفظتنا الفندقية في دبي».

وتابع طنوس: «يواصل قطاع الضيافة البناء على التعافي القوي الذي شهدناه خلال العامين الماضيين، ففي يناير 2025، استقبلت دبي 1.94 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 9% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، لتعكس هذه الأرقام مرونة المنتج السياحي».

وقال: «تبدو التوقعات للنصف الأول من العام مُبشّرة، حيث تشير الحجوزات المستقبلية، مع استمرار دولة الإمارات في جذب شرائح متنوعة من المسافرين، إلى استمرار هذا الزخم الإيجابي في أسواقنا الرئيسة».

وأكّد طنوس أن دبي مدينة تتمتع بالعديد من المميّزات، أبرزها قدرتها العالية على التكيّف والابتكار على نطاق واسع، كما توفر مستوى عالياً من التنبؤ التشغيلي، وبنية تحتية قوية، وقاعدة طلب متنوعة.

وأوضح: «من منظور العاملين في قطاع الضيافة، فإن هذا يخلق بيئة تُمكّنك من تقديم تجربة متكاملة، وتوسيع العمليات بطريقة مدروسة»، مشيراً إلى أن دبي حرصت على ترسيخ سمعتها، وجهةً آمنةً، سهلةً السفر، وتوفر دعماً تنظيمياً فاعلاً، وهي عوامل تُعدّ ذات أهمية كبيرة لكل من المشغلين والنزلاء على حد سواء.

مزيج فريد

من جانبه، قال رئيس الشؤون التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في فنادق ومنتجعات «IHG»، طارق لبيب: «تواصل دبي مسيرة نمو متميّزة كوجهة سياحية رائدة عالمياً، وتستعد لتحقيق إنجازات قياسية جديدة العام الجاري، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للعمل والترفيه».

وأضاف: «حققنا انطلاقة قوية العام الجاري، حيث اقتربت نسبة الإشغال في محفظتنا من الفنادق والمنتجعات من 84%، كما حققنا نسبة نمو جاوزت 4% على أساس سنوي في معدل السعر اليومي للغرفة في الربع الأول 2025».

وأكّد لبيب أن ما يميّز دبي هو المزيج الفريد بين البنية التحتية عالمية المستوى والعروض المتنوعة التي توفرها، بما فيها الفعاليات الضخمة والتجارب الفاخرة، كما تحقق الإمارة معدلات نمو ثابتة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتستقطب المسافرين لأغراض الأعمال والترفيه على مدار العام.

وتابع: «تتجسّد ثقتنا الكبيرة بسوق دبي من خلال خطط التطوير الكبيرة والمشروعات الطموحة، ويسرنا أن نشارك في بناء الوجهات المميّزة التي ترسم ملامح المشهد السياحي المستقبلي، وتوفير التجارب الاستثنائية للضيوف».

العرض والطلب

إلى ذلك، أكّد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيز ليز» لإدارة بيوت العطلات في دبي، حسان مرسل، أن «الإمارة تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في العالم، وسط طلب سياحي يفوق القدرات الحالية للسوق، رغم التوسع المستمر في مشروعات الضيافة».

وقال: «يستوعب سوق الضيافة في دبي آلاف الغرف الجديدة التي تدخل سنوياً، سواء من الفنادق أو بيوت العطلات، من دون أن يشهد أي تراجع في معدلات الإشغال، بل على العكس، فإن معدلات الإشغال في دبي تواصل الارتفاع، في إشارة واضحة إلى أن الطلب يتخطى حجم المعروض بشكل مستمر».

وأضاف مرسل: «وتيرة الطلب في دبي عالية جداً، والسوق تشهد حالة من النمو المتواصل، حيث لاتزال الإمارة تواصل العمل للحاق بالطلب المتزايد، لاسيما خلال الفعاليات العالمية الكبرى والمعارض والمؤتمرات الدولية، التي تشهد فيها المدينة نقصاً فعلياً في عدد الغرف المتاحة»، مشيراً إلى أن دبي تواصل بريقها السياحي خلال العام الجاري 2025 في ظل مستويات أداء استثنائي وقياسي للسوق.

وأشار إلى أن التنوع الكبير في خيارات الإقامة بين الفنادق، والشقق الفندقية، وبيوت العطلات، يجعل من دبي نموذجاً فريداً في تقديم تجربة ضيافة عالمية لمختلف شرائح الزوار، موضحاً أن تدفقات الزوار الدوليين تتطلب استثمارات مستمرة في هذا القطاع.

وأكّد مرسل أن «دبي وجهة استثمارية جذابة بامتياز، والعوائد المرتفعة في قطاع السياحة والضيافة تشجع المستثمرين على دخول السوق، وهو ما ينعكس في العدد الكبير من المشروعات الفندقية والوحدات السياحية التي لاتزال قيد الإنشاء».

ولفت إلى أن «تطوّر البنية التحتية السياحية في دبي، وافتتاح مشروعات استراتيجية كبرى مثل مطار آل مكتوم الدولي، يعزز من قدرات المدينة على استيعاب التدفق السياحي المتوقع خلال السنوات المقبلة»، مؤكداً أن دبي تواكب هذا النمو المستمر من خلال مشروعات نوعية مدروسة.

وبيّن أن دبي في حالة تطور دائم، وتسير بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية، ليس فقط من حيث الأعداد، بل من حيث جودة التجربة ومستوى العائد الاستثماري.

نتائج قوية

في سياق متصل، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «واصل قطاع السياحة في دبي تحقيق نتائج قوية خلال عام 2025، مع تسجيل معدلات نمو تفوقت على أرقام العام الماضي، ما يعكس استمرارية الزخم الذي انطلق بعد الجائحة، ويؤكد مكانة الإمارة وجهةً عالميةً مفضلةً للسفر والأعمال والترفيه».

وأضاف: «بعض الفنادق ضمن محفظتنا تعمل منذ 21 سنة في دبي، استطاعت خلال أبريل الجاري تسجيل أعلى أداء لها على الإطلاق، وهذا مؤشر قوي ينعكس على حجم الطلب الكبير في السوق»، مشيراً إلى أن السوق الفندقية في دبي تسجل مؤشرات تاريخية حالياً.

وأكّد أن «دبي تمكّنت من الحفاظ على مستويات مرتفعة من الطلب مع تنويع الأسواق المُصدرة للسياح»، وأضاف: «لاحظنا تحسناً في معدلات الإنفاق ومدة الإقامة والربحية التشغيلية، ما يعكس ثقة الزوار واستقرار السوق».

وقال: «معدل الإشغال تجاوز التوقعات منذ يناير 2025، ونشهد زيادة ملحوظة في مدة إقامة الزوار، إضافة إلى نمو في الحجوزات المستقبلية، وهذا يعكس ثقة الأسواق العالمية في دبي خياراً أول للسفر والترفيه».

55 ألف زائر و2800 عارض في «سوق السفر العربي» اليوم

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات الدورة الـ32 من «معرض سوق السفر العربي» بمشاركة 2800 عارض وأكثر من 55 ألف زائر من 166 دولة.

وتأكيداً للأهمية المتزايدة للمعرض في المشهد السياحي العالمي، يمثّل العارضون الدوليون نسبة 67% من الشركات المُشاركة في الحدث، بينما تُشكل منطقة الشرق الأوسط 17% من العارضين.

ويُقام معرض سوق السفر العربي 2025، تحت شعار «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل»، وسيركز على كيفية تمكين التواصل لقطاع سفر أكثر استدامة وشمولية وتكاملاً عالمياً.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «يشهد معرض سوق السفر العربي 2025 نمواً ملحوظاً في أعداد الحضور ومشاركة العارضين، ونتطلع هذا الأسبوع إلى الترحيب بخبراء السفر من جميع قطاعات السفر والقطاعات الأخرى، بما في ذلك قطاعات الترفيه، وفعاليات الأعمال، والسفر الفاخر، وسفر الشركات».