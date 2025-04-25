دبي أكثر وجهة بحثاً عن الإقامات الفندقية في العالم

حلّت دبي في المركز الأول كأكثر وجهة طلباً على الإقامات الفندقية في العالم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لـ«مؤشرات غوغل للسفر»، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم.

وبحسب البيانات التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تفوقت مدينة دبي في مؤشر البحث عن إقامات فندقية على وجهات عالمية، مثل لندن وباريس ونيويورك وطوكيو وبانكوك وبرشلونة، وغيرها من وجهات دولية، مسجلة 100 نقطة في المؤشر، كما جاءت الإمارة أيضاً ضمن قائمة أهم الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب. وحلّت دبي في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الطلب على رحلات الطيران.

وأظهرت البيانات أن دبي واصلت خلال العام الجاري تسجيل معدلات طلب قوية، إذ حلت في المركزين الأول والثاني طوال فترة الربع الأول في مختلف مؤشرات الطلب على السياحة والسفر.

الوجهات الدولية

وفي مؤشرات الوجهات الدولية الفرعية، جاءت دبي في المركز الأول كأكثر وجهة طلباً لدى الزوّار من سوق المملكة المتحدة بالنسبة للإقامات الفندقية، تليها نيويورك ثم باريس. كما حلت دبي في المركز الأول كأكثر وجهة طلباً لدى الزوّار من السوق الهندية في مؤشري الطلب على الإقامات الفندقية ورحلات الطيران معاً، متفوقة على الوجهات الأخرى وبفارق كبير.

وتقدّم أداة «مؤشرات السفر» من «غوغل» صورة واضحة عن أهم مصادر الطلب على وجهة سياحية ما، وأبرز الوجهات التي يُظهر المسافرون اهتماماً بزيارتها.

الأسواق

وفي مؤشرات الأسواق جاءت كل من المملكة المتحدة والهند، تلتها الولايات المتحدة في المراكز الثلاثة الأولى كأكثر الأسواق طلباً وبحثاً عن الإقامات الفندقية ورحلات الطيران إلى دولة الإمارات، تلتها ألمانيا وفرنسا في المركزين الرابع والخامس.

وكشفت أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، نجاح دبي في استقطاب 3.82 ملايين سائح دولي خلال شهرَي يناير وفبراير 2025، مقابل 3.67 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 4%.

وسجّل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 87%، خلال الفترة بين يناير وفبراير الماضيين، وهي النسبة نفسها التي سجلتها في الفترة ذاتها من عام 2024.

. دبي تصدرت كأكثر وجهة طلباً لدى الزوّار من سوقَي المملكة المتحدة والهند.

. دبي حلّت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الطلب على رحلات الطيران.