أسعار الذهب تتجاوز توقعات المتعاملين.. والأسواق تدخل «حالة ترقب»

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات قياسية جديدة، لتصل إلى معدلات غير مسبوقة على الإطلاق للمعدن الأصفر، حيث بلغ سعر الغرام من عيار 24 قيراطاً 400.75 درهم.

ووفقاً لمؤشرات الأسعار في سوقي دبي والشارقة، فقد راوحت قيمة الزيادات الأسبوعية للذهب في نهاية الأسبوع الماضي بين ثمانية و10.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما وصل إجمالي زيادات سعر غرام الذهب خلال الأسبوعين الماضيين فقط إلى 34.5 درهماً.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن وصول أسعار الذهب إلى معدلات قياسية تعد الأعلى تاريخياً، انعكس على الأسواق، وذلك أنها تجاوزت توقعات المتعاملين، ما دفعهم إلى تأجيل قرارات البيع والشراء بشكل عام، ودخلت الأسواق في حالة ترقب تعد الأطول منذ فترة ليست قصيرة.

وأضافوا أن متاجر الذهب شهدت معاملات محدودة جداً على مبيعات السبائك أو المشغولات الذهبية، خصوصاً في ظل توقعات تسجيل المعدن الأصفر المزيد من الارتفاعات السعرية.

وقال مدير «شركة حياة لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب دهكان، لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد الأسواق حالياً مظاهر ترقب من قبل المتعاملين، مع تسجيل أسعار الذهب زيادات قياسية غير مسبوقة، وهو ما دفع العديد من المتعاملين إلى تأجيل قرارات بيع ما في حوزتهم من سبائك ذهبية، فيما اقتصرت عمليات الشراء على معاملات محدودة للغاية لسبائك أو مشغولات بأحجام صغيرة».

وأضاف دهكان أن «الارتفاعات السعرية للمعدن الأصفر تجاوزت توقعات العديد من المتعاملين، وهو ما جعل العديد منهم يؤجل خطط بيع ما في حوزته من سبائك ذهبية، على الرغم من الوصول إلى حدود سعرية قياسية كبيرة، إذ تجاوز الحد السعري لعيار 24 قيراطاً حاجز 400 درهم للغرام، للمرة الأولى في تاريخه».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات إمبريال»، أشوين شوني، إن «أسعار المعدن الأصفر سجلت ارتفاعات فائقة، ووصلت إلى معدلات تاريخية غير مسبوقة، بشكل وضع العديد من المتعاملين في حالة ترقب لمزيد من الارتفاعات السعرية، في ظل استمرار الاضطرابات في الأسواق العالمية، واستمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن»، لافتاً إلى أنه نتيجة لذلك شهدت الأسواق حالات طفيفة لتجارة السبائك الذهبية.

في السياق نفسه، رأى مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، أن «الأسواق المحلية تسيطر عليها حالة ترقب من قبل المتعاملين، عقب الارتفاعات القياسية الفائقة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، متجاوزاً توقعات العديد من المتعاملين، وبشكل جعلهم يؤجلون قرارات بيع ما في حوزتهم من سبائك وعملات حالياً، أملاً بزيادات سعرية جديدة»، مشيراً إلى حالات محدودة لشراء السبائك أو المشغولات الذهبية من الأوزان والقطع الصغيرة.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 400.75 درهم، بارتفاع قيمته 10.75 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 371.25 درهماً، بزيادة قدرها 10 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 356 درهماً، بارتفاع بلغ 9.75 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 305 دراهم، بزيادة بلغت ثمانية دراهم.

• 34.5 درهماً إجمالي زيادات سعر غرام الذهب خلال الأسبوعين الماضيين.