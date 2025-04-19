33.27 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية أبريل

سجلت سوق العقارات في دبي نشاطاً ملحوظاً منذ بداية أبريل الجاري، حيث بلغت قيمة المبيعات العقارية 33.27 مليار درهم حتى نهاية تعاملات أمس، بعد إجراء 10 آلاف و713 معاملة بيع.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل 8553 صفقة بيع لوحدات سكنية خلال فترة الرصد، فيما بلغ إجمالي عدد المباني التي تم بيعها 686 مبنى، إضافة إلى تسجيل بيع 1474 قطعة أرض.

وأظهرت البيانات أيضاً أن إجمالي قيمة الرهون العقارية منذ بداية الشهر وصلت إلى 8.92 مليارات درهم، بعدد معاملات بلغ 2159، شملت 1559 وحدة سكنية، و282 مبنى، و505 أراضٍ، بينما بلغت قيمة الهبات العقارية، 1.94 مليار درهم عبر 436 معاملة، تضمنت 332 وحدة سكنية، و27 مبنى، و77 أرضاً.

وخلال تعاملات أمس، تم تسجيل تصرفات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 2.12 مليار درهم، استحوذت المبيعات منها على 1.78 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 237.31 مليون درهم، والهبات نحو 100 مليون درهم.

كما أظهرت البيانات أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية في دبي شهدت نشاطاً ملحوظاً في المبيعات منذ بداية أبريل 2025، أبرزها مجمع «إعمار للجنوب»، ومنطقتا «أبراج بحيرات جميرا»، و«أرجان»، حيث تصدر «إعمار للجنوب»، من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية وإجمالي معاملات الرهن العقاري، فيما تصدرت «أبراج بحيرات جميرا» معاملات الهبات في المكاتب والشقق السكنية، تلتها منطقة «أرجان».