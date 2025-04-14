غرام الذهب يرتفع 23.75 درهماً في أسبوع..والأسواق تشهد بيعاً «حذراً» للسبائك

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات بمعدلات كبيرة، راوحت قيمتها بين 18.25 و23.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن تسجيل أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة أخيراً، يُعدّ من الزيادات الأسبوعية الأكبر له خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وكان لتلك الارتفاعات انعكاسات متباينة على الأسواق، إذ شهدت المشغولات الذهبية بطئاً في الطلب، مقابل ارتفاع إقبال المتعاملين على بيع ما في حوزتهم من عملات وسبائك ذهبية لمنافذ البيع.

ووصفوا عمليات بيع السبائك والعملات للمتاجر بأنها «حذرة»، وتتركز في السبائك ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة، في وقت توقعوا تصاعد عمليات البيع خلال الفترة المقبلة مع تفاؤل متعاملين بتسجيل زيادات سعرية إضافية.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، لـ«الإمارات اليوم»: «أسهمت الزيادات السعرية الكبيرة التي سجلها الذهب في الحد من الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، فيما حفّزت العديد من المتعاملين على بيع ما في حوزتهم من عملات وسبائك ذهبية للمتاجر، للاستفادة من الأسعار الحالية للذهب».

وأضاف: «هناك العديد من التوقعات في الأسواق باستمرار المعدن الأصفر في تسجيل مزيد من الارتفاعات تحت ضغوط الاضطرابات الاقتصادية في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل العديد من المتعاملين يترقبون الأسعار، لبيع السبائك الذهبية التي يحتفظون بها، خصوصاً من الفئات ذات الأوزان الكبيرة».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «ديمو للذهب والمجوهرات»، ديلي سون، إن «الارتفاعات السعرية التي يسجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة، تأثرت بمتغيرات الأسواق العالمية، ما يُعدّ من العوامل المحفّزة للمتعاملين لبيع العملات والسبائك التي لديهم بأوزان مختلفة إلى منافذ البيع، في وقت تشهد فيه الأسواق بالمقابل، تراجعاً في الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة».

في السياق نفسه، أكّد مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، أن «الزيادات السعرية الحالية تُعدّ من الارتفاعات الأسبوعية الأكبر للذهب خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

وأضاف: «على الرغم من تنامي إقبال المتعاملين على بيع العملات والسبائك إلى المتاجر للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها الذهب بمعدلات كبيرة، فإن عمليات البيع لاتزال تتم بشكل حذر، وتتركز في السبائك ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة».

وتابع: «من المتوقع أن تتصاعد عمليات بيع السبائك إلى المتاجر خلال الفترة المقبلة بمعدلات أكبر، مع ترقب بعض المتعاملين لمعدلات الأسعار، وتفاؤلهم بتسجيل زيادات سعرية إضافية».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 390 درهماً بارتفاع قيمته 23.75 درهماً، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 361.25 درهماً بزيادة قدرها 22.25 درهماً.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 346.25 درهماً بارتفاع بلغ 21.25 درهماً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 297 درهماً بزيادة بلغت 18.25 درهماً.