2.06 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 3 أشهر

أعلنت سوق دبي الحرة، أمس، عن تحقيق مبيعات قياسية في الربع الأول من العام الجاري 2025، بلغت 2.06 مليار درهم، مدفوعةً بأداء استثنائي خلال شهر فبراير، الذي سجل أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق بقيمة 709 ملايين درهم.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش سيدامبي، إن الأداء القوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، يعكس تميز الخدمات وتكاملها مع نمو حركة المسافرين، لاسيما خلال شهر فبراير، الذي بلغ متوسط مبيعاته اليومية نحو 25.3 مليون درهم.

وأوضح أن العطور تصدرت فئات المبيعات بـ371 مليون درهم، وبمساهمة وصلت إلى نحو 18% في إجمالي الإيرادات، فيما شهدت الحلويات نمواً لافتاً بنسبة 57% على أساس سنوي، مسجلة مبيعات بلغت 207 ملايين درهم، ومساهمة بنسبة 10% في إجمالي الإيرادات.

وأضاف سيدامبي: «أسهم النجاح الكبير الذي حققته عروض (شوكولاتة دبي) بشكل كبير في ازدهار فئة الحلويات، فيما حققت علامات تجارية متخصصة مثل (فيكس شوكليت) و(لوكالي) و(آي لوف دبي) و(بتيل) و(النسمة) مبيعات إجمالية بلغت 80.4 مليون درهم، مع أكثر من 1.2 مليون لوح شوكولاتة فردي تم بيعه في الربع الأول من عام 2025».

وبيّن أن مبيعات التبغ ازدادت بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 220 مليون درهم، في حين ارتفعت مبيعات الذهب بشكل طفيف مع 212 مليون درهم، وبمساهمة 10% في الإيرادات.

وأشار سيدامبي إلى أن التجديدات الأخيرة في متاجر صالة القادمين، أدت إلى تحقيق مبيعات بلغت 125 مليون درهم، في الربع الأول من العام الجاري.

وقال: «نحن سعداء للغاية بالمحال التجارية التي تم تجديدها وتحديثها في صالتَي القادمين (1) و(2)، ومن المقرر الانتهاء من المحل (رقم 4) في صالة القادمين (3) الشهر المقبل، حيث سترفع هذه التحسينات مستوى أعمالنا في صالات القادمين».

وأكد سيدامبي أنه «بالنظر إلى المستقبل، ستواصل سوق دبي الحرة تعزيز عروضها في مجال البيع بالتجزئة طوال عام 2025، الذي يشمل افتتاح محال في (الكونكورس A) تضم علامات تجارية فاخرة مثل (LV) و(كارتييه) و(شانيل)، كما أن جدول الفعاليات مزدحم بالفعاليات المقبلة، بما في ذلك سباقات (دبي ديوتي فري سبرينغ ترايلز)، التي ستقام في مضمار (نيوبوري للخيول) في المملكة المتحدة يومَي 11 و12 أبريل، يليها (كأس الإمارات الوطني)، الذي سيقام في نادي (مونتجومري للغولف) في الثالث من مايو 2025».

. 25.3 مليون درهم متوسط المبيعات اليومية خلال فبراير الماضي.