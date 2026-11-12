خلال 9 أشهر.. 4.4 مليار درهم أرباح «بن غاطي القابضة»

ارتفع صافي ربح شركة "بن غاطي القابضة المحدودة" 65% على أساس سنوي إلى 4.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، ليتجاوز بذلك صافي أرباح المجموعة للعام المالي 2025 بأكمله، والبالغ 3.6 مليار درهم.

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن الشركة، زادت الإيرادات 66% إلى 14.9 مليار درهم، فيما ارتفعت المبيعات 11% إلى 14.2 مليار درهم.

وبلغت السيولة النقدية للشركة 2.7 مليار درهم، بزيادة تقارب 5 أضعاف منذ بداية العام، ونحو 7 أضعاف على أساس فصلي.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 11.2 مليار درهم، مقارنةً بـ6.8 مليار درهم في نهاية عام 2025.

ووفق الشركة تبلغ قيمة الإيرادات التعاقدية التي لم يُعترف بها محاسبياً بعد 16.4 مليار درهم، ومن المتوقع تسجيلها خلال فترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.

وقال محمد بن غاطي رئيس مجلس الإدارة، أكملنا هذا العام 5 مشروعات، فيما تسير ثمانية مشروعات إضافية على المسار المحدد لاستكمالها بحلول نهاية عام 2026.

وأفادت قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بن غاطي القابضة، إن ارتفاع المبيعات بنسبة 11% يعكس استمرار قوة الطلب على المنازل ذات المواقع المناسبة والأسعار التنافسية.