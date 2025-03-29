مستهلكون يشكون «محدودية» عروض المراكز التجارية قبيل العيد

أفاد مستهلكون بأن الدورة الثالثة من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أمس، وتستمر حتى يوم غد (30 مارس) بتخفيضات تصل إلى 95%، تواكب احتياجات الأسر المستهلكة قبيل موسم عيد الفطر.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه من المهم أن تتجه العديد من المراكز التجارية للتوسع بعروضها قبيل العيد، خصوصاً عبر المتاجر المتخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والأحذية والإلكترونيات والعطور والتي تعد من الأكثر طلباً قبل العيد، منتقدين محدودية العروض في عدد من المراكز.

فيما اعتبر مختصان في منافذ لتجارة الملابس والإلكترونيات، أن العروض ترجع بشكل رئيس إلى تباين السياسات التسويقية للمنافذ ولا تحدد بفترات معينة.

وقال المستهلك، عصام حمزة، إن «حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى، والتي تم إطلاقها في دبي من المظاهر الإيجابية والتي تلبي احتياجات الأسر المستهلكة قبيل العيد»، لافتاً إلى أنه «لاحظ أثناء التسوق مع أسرته، محدودية العروض المطروحة في عدد من المراكز التجارية والتي كان من المهم أن تتوسع بعروضها قبيل العيد لتلبية احتياجات المستهلكين خلال تلك الفترة».

وأوضح المستهلك، يوسف عبدالعزيز، أن «حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى، كان لها تأثيرات إيجابية مفيدة في طرح عروض مختلفة للمستهلكين قبيل العيد»، مطالباً بضرورة توجه المراكز التجارية في مختلف أسواق الدولة للتوسع بطرح عروضها التخفيضية للمستهلكين قبيل العيد خصوصاً في المجالات الأكثر طلباً خلال تلك الفترة مثل الملابس الجاهزة والأحذية والعطور والإلكترونيات.

وأضاف المستهلك، شادي عمر، أن «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» واكبت احتياجات الأسر المستهلكة خلال الفترة التي تسبق موسم عيد الفطر، مستغرباً «محدودية العروض المطروحة في عدد من المراكز التجارية، خلال الفترة الحالية، على الرغم من كون العديد من المستهلكين يتجهون للتسوق لمستلزمات العيد من المراكز التجارية بجانب المنصات الإلكترونية».

وأشار المستهلك، سمير حسن، إلى أنه «من المهم أن تتوسع المراكز التجارية في طرح عروضها التخفيضية خلال الفترة الحالية وحتى أيام عيد الفطر لمواكبة احتياجات الأسر المستهلكة خلال تلك الفترة»، لافتاً إلى أن «بعض المتاجر تطرح تخفيضات في أوقات عادية وتتجاهل طرح تنزيلات خلال الفترة الحالية مع معرفتهم باضطرار المستهلكين للتسوق والشراء خلال تلك الفترة».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الملابس الجاهزة، محمد سعيد، إن «طرح عروض التخفيضات قبيل فترة عيد الفطر يعتمد في منافذ البيع على السياسات التسويقية المختلفة لكل متجر، والتي لا ترتبط عادة بأوقات محددة ولكن بأنظمة ترتبط بالحملات التخفيضية المستهدف طرحها على مدار العام».

وأشار مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الأجهزة الإلكترونية، بايجو سون، إلى أن «العروض التخفيضية ترجع إلى السياسات التسويقية للمتاجر وهي التي تحدد مواعيد طرحها»، مبيناً أن «العديد من المتاجر على سبيل المثال تطرح عروضاً في العديد من المناسبات، والبعض يطرح عروضاً على المنصات الإلكترونية التابعة له على بعض المنتجات، وتأجيل الطرح في المنافذ لفترات أخرى، وهو ما تحدده أنظمة البيع والتسويق في إدارات المتاجر».