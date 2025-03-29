46.1 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية رمضان

حققت مبيعات العقارات في دبي مبلغ 46.10 مليار درهم منذ بداية شهر رمضان وحتى أمس، مسجلة مؤشرات نشاط قياسية في الطلب على المبيعات، عبر معاملات بلغ إجمالي عددها 14710 معاملات.

وأفاد خبيران في القطاع العقاري، لـ«الإمارات اليوم»، بأن مبيعات العقارات في دبي استطاعت أن تكسر النمط التقليدي لهدوء الطلب على المبيعات خلال شهر رمضان، وذلك مع استمرارها في تسجيل معدلات قياسية جديدة منذ بداية الشهر الكريم، ما يؤشر إلى مدى قوة جاذبية القطاع العقاري في دبي للمستثمرين.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه منذ بداية شهر رمضان وحتى يوم أمس، وخلال الفترة الزمنية المواكبة لبداية شهر مارس وحتى يوم 28 من الشهر نفسه، تم تسجيل معاملات لبيع الوحدات السكنية بلغ مجملها 11689 وحدة، فيما بلغ إجمالي عدد المباني التي تم بيعها 1326 مبنى، إضافة إلى تسجيل بيع 1695 أرضاً خلال الفترة نفسها.

وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة الرهن العقاري منذ بداية شهر رمضان وحتى أمس، بلغ 15.05 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي عدد معاملات الرهن 3168 معاملة، شملت 2002 وحدة سكنية، و450 مبنى، و884 أرضاً.

وأشارت البيانات المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن إجمالي قيمة معاملات الهبات العقارية خلال الفترة الزمنية نفسها بلغت 2.48 مليار درهم، مسجلة عدد معاملات بلغ 633 معاملة، وشملت 463 وحدة سكنية، و72 مبنى، و98 أرضاً.

وأظهرت البيانات أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي، شهدت إقبالاً في قطاع مبيعات العقارات منذ بداية شهري مارس ورمضان وحتى أمس، من أبرزها مجمع إعمار للجنوب، ومناطق أبراج بحيرات جميرا. وتصدر مجمع إعمار للجنوب، من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية و إجمالي معاملات الرهن العقاري، فيما تصدرت أبراج بحيرات جميرا، معاملات الهبات في المكاتب والشقق السكنية، ويليها مناطق أرجان والبرشا هايتس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، إن «شهر رمضان الجاري شهد معدلات نمو قياسية في الطلب منذ بدايته على مبيعات العقارات في دبي، وذلك بدعم من جاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب، وتنوع المشروعات الجديدة المطروحة في الأسواق، وارتفاع تنافسية الشركات في طرح العديد من عروض التسهيلات والامتيازات الترويجية التي عززت من النمو الكبير في قطاع العقارات خلال الشهر الكريم»، لافتاً إلى أن «عقارات دبي استطاعت تجاوز وكسر الصورة النمطية والتقليدية في المنطقة، حول هدوء الطلب على شراء العقارات خلال شهر رمضان».

من جهته، قال الخبير العقاري، ومدير شركة «الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار، إن «قطاع العقارات في أسواق دبي استطاع منذ بداية شهر رمضان الجاري، تسجيل مبيعات قياسية لافتة، وذلك عقب تحقيق معدلات فائقة في قيمة إجمالي المبيعات المسجلة منذ بداية الشهر الكريم»، مبيناً أن «قطاع العقارات في دبي، عزّز من إثبات مدى قوة جاذبيته للمستثمرين الجدد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، خلال شهر رمضان، والذي كان في المعتاد يشهد هدوءاً في الطلب على مبيعات العقارات مقارنة بالأيام العادية خلال أعوام سابقة، سواء في الدولة أو على مستوى المنطقة بشكل عام».