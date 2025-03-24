«يوم الأم» ينشّط الطلب على هدايا الذهب

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات إن مناسبة «يوم الأم» أسهمت في تنشيط الطلب على مبيعات هدايا المشغولات الذهبية بمعدلات متباينة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن العديد من المتعاملين أقبلوا على شراء الهدايا التقليدية الخاصة بالمناسبة، على الرغم من مواصلة أسعار الذهب ارتفاعاتها أخيراً، لافتين إلى أن الحصة الكبرى من الطلب تركزت في المشغولات الذهبية من عيارَي 18 و21 قيراطاً.

وسجل الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، زيادات سعرية بقِيَم راوحت بين 50 فلساً و2.75 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، ليصل إجمالي قيمة الزيادات السعرية لغرام الذهب إلى 19 درهماً خلال ثلاثة أسابيع.

وقال مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجير باليك لـ«الإمارات اليوم»: «كانت لمناسبة (يوم الأم) تأثيرات إيجابية لافتة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وذلك مع توجه العديد من المتعاملين لشراء الهدايا من المشغولات الذهبية».

وأكد أنه لم تكن لمواصلة أسعار الذهب ارتفاعاتها، تأثيرات كبيرة في إقبال المتعاملين على الشراء، باستثناء زيادة الطلب على المشغولات الذهبية من الفئات الأقل وزناً بمعدلات أكبر، وهو ما يعد من الأمور الطبيعية في ظل تنامي مؤشرات أسعار المعدن الأصفر.

من جهته، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان: «تعد المواسم والمناسبات مثل مناسبة (يوم الأم) السنوية، من العوامل المحفزة لتنشيط الطلب على شراء هدايا المشغولات الذهبية، وهو ما يجعل تأثيراتها إيجابية في منافذ البيع، لاسيما بعد هدوء الطلب سابقاً بسبب ارتفاع أسعار الذهب».

وأضاف: «تركز الطلب على المشغولات الذهبية من عيارَي 18 و21 قيراطاً، نظراً لتنوع المشغولات المصنعة منهما، بما يتناسب مع الهدايا وأذواق المستهلكين».

وفي السياق نفسه، اعتبر مسؤول المبيعات في محل «دايمو لتجارة المجوهرات»، ديل سون، أن «عودة نشاط الطلب على هدايا المشغولات الذهبية من العوامل الإيجابية في الأسواق خلال الفترة الحالية، والذي جاء بدعم من مناسبات موسمية مثل يوم الأم»، لافتاً إلى أن العديد من متاجر الذهب تعوّل على هذه المناسبة لتعويض فترات بطء الطلب السابقة.

ولفت إلى أن هدايا المشغولات من عيارَي 18 و21 قيراطاً، كانت الأكثر طلباً من قبل المتعاملين خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 362.25 درهماً بارتفاع قيمته 2.75 درهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 335.25 درهماً، بزيادة قدرها 75 فلساً.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 321.5 درهماً بارتفاع بلغ 75 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 275.5 درهماً بزيادة بلغت 50 فلساً.