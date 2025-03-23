35.8 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية رمضان

سجلت مبيعات العقارات في دبي مبلغ 35.8 مليار درهم منذ بداية شهر رمضان وحتى يوم الجمعة الماضي، محققة مؤشرات نشاط لافتة، وذلك عبر معاملات للبيع بلغ إجمالي عددها 11180 معاملة.

وأشار خبيران في القطاع العقاري، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مبيعات العقارات في دبي تسجل معدلات قياسية جديدة في الطلب، مسجلة مؤشرات نمو تتجاوز التوقعات خلال شهر رمضان.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه منذ بداية شهر رمضان وحتى أول من أمس، وهي الفترة الزمنية المواكبة لبداية شهر مارس وحتى يوم 21 من الشهر نفسه، تم تسجيل معاملات لبيع الوحدات السكنية بلغ مجملها بيع 8810 وحدات، فيما بلغ إجمالي عدد المباني التي تم بيعها 1042 مبنى، إضافة إلى تسجيل بيع 1328 أرضاً خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ 10.97 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي عدد معاملات الرهن 2331 معاملة، شملت 1493 وحدة سكنية، 330 مبنى، و668 أرضاً.

وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن إجمالي قيمة معاملات الهبات العقارية خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 1.67 مليار درهم، مسجلة عدد معاملات بلغ 450 معاملة، شملت 312 وحدة سكنية، و63 مبنى، و75 أرضاً.

وكشفت البيانات أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي، شهد إقبالاً في قطاع مبيعات العقارات خلال الـ21 يوماً، منذ بداية شهر مارس (رمضان)، أبرزها مجمع إعمار للجنوب، ومناطق أبراج بحيرات جميرا. وتصدر مجمع إعمار للجنوب من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية وإجمالي معاملات الرهن العقاري، فيما تصدرت أبراج بحيرات جميرا معاملات الهبات في المكاتب والشقق السكنية، تليها مناطق أرجان و«البرشا هايتس».

وكان العديد من التقارير الدولية الصادرة أخيراً، قد أشار إلى مؤشرات تدعم مواصلة ارتفاع مبيعات سوق دبي العقارية بمعدلات كبيرة، وأنها ستحقق أداءً قوياً في مؤشراتها مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، وتنامي معدلات الثقة بسوق دبي.

من جانبه، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «مبيعات العقارات في دبي تسجل نمواً قياسياً منذ بداية شهر رمضان، يتجاوز معدلات التوقعات لمؤشرات المبيعات خلال الشهر الكريم، الذي كان في المعتاد يشهد معدلات هدوء في الطلب مقارنة بالأيام العادية».

وأوضح أن «تسجيل تلك المعدلات للمبيعات العقارية منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، يشير إلى توقعات بتسجيل معدلات ارتفاع هائلة في الطلب على العقارات بحلول نهاية الشهر، خصوصاً في ظل استمرار جاذبية القطاع العقاري للمزيد من المستثمرين من مختلف جنسيات العالم».

من جهته، قال الوسيط العقاري، حسين الشيخ، إن «تسجيل مبيعات العقارات في دبي معدلات قياسية منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، يؤشر إلى النمو الكبير في الإقبال على الاستثمار في قطاع العقارات، بدعم من استمرارية طرح المزيد من المشروعات العقارية المتنوعة التي تلبي الاحتياجات المختلفة للمستثمرين من مختلف الجنسيات».

وأضاف أن «شهر رمضان كان يشهد في المعتاد خلال الأعوام السابقة مظاهر هدوء في الطلب، إلا أن جاذبية القطاع العقاري في دبي بالنسبة للمستثمرين أسهمت في تسجيل مؤشرات قياسية لافتة منذ بداية الشهر الكريم».

. تسجيل معاملات بيع للوحدات السكنية بلغ مجملها 8810 وحدات، فيما بلغ إجمالي عدد المباني التي تم بيعها 1042 مبنى.