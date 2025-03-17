مستهلكون: «حضور مكثّف» للسلع المحلية في عروض رمضان

قال مستهلكون إن شهر رمضان الجاري يشهد حضوراً مميّزاً وكثيفاً للسلع والمنتجات المُصنعة في دولة الإمارات، بشكل يفوق المعروض في السنوات الماضية، وبنِسَب تخفيضات كبرى تتجاوز 50%، مؤكدين أنهم يفضلون شراء السلع المُخفضة المُصنعة في الدولة لثقتهم بارتفاع مستوى جودتها.

بدورهما، أكّد مسؤولان في منفَذَي بيع أن المنتجات المُصنعة في الإمارات تشكل نسبة كبيرة تصل إلى 50% تقريباً من تخفيضات منافذ بيع كبرى، لافتَين إلى أن تلك السلع رسّخت مكانتها في السوق، وأصبحت تُعرف بالتزامها بمعايير الجودة العالمية والمحلية العالية، وأكّدا حرص منافذ البيع على وضع لافتات بارزة مكتوب عليها «صُنع في الإمارات»، للتعريف بالسلع المُصنعة محلياً.

آراء مستهلكين

وقال المستهلك أحمد المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «لاحظت في منافذ البيع وجوداً كثيفاً للسلع المُصنعة في دولة الإمارات، وهي سلع عليها طلب كبير ضمن السلع المُخفضة وبشكل يفوق المعروض في السنوات الماضية»، مؤكداً أنه يفضل شراء السلع المُصنعة في الدولة، لثقته بارتفاع مستوى جودتها.

وأضاف: «تشمل السلع المُخفضة الأسعار والمُصنعة في الإمارات سلعاً أساسية وغير أساسية، من أبرزها الدجاج الطازج الذي شهد تخفيضات سعرية على علامات تجارية عدة، حيث انخفض سعر إحدى العلامات المحلية من 24.40 درهماً إلى 19.50 درهماً بانخفاض نسبته 20%، وانخفض سعر عبوة مناديل ورقية تحظى بطلب كبير من 17.25 درهماً إلى 8.50 دراهم، بتراجع نسبته 50.7%، كما انخفض سعر علامة تجارية محلية أخرى من 21.95 درهماً إلى 12.90 درهماً بتراجع نسبته 41%».

من جانبه، اتفق المستهلك أكرم سعيد بأن هناك حضوراً كثيفاً للسلع المُصنعة في الإمارات ضمن السلع المُخفضة التي تحظى بإقبال كبير يفوق السنوات الماضية، وقال: «جميع السلع المعروضة معروفة بجودتها، وهو أمر شجعني على شرائها رغم وجود علامات تجارية أخرى عدة مخفضة مستوردة من دول أخرى».

وأشار إلى انخفاض سعر عرض يتضمن عبوتين (حجم 1.5 لتر) من زيت طبخ مُصنع في الإمارات من 47.20 درهماً إلى 24.90 درهماً، بتراجع يفوق 47%، كما تراجع سعر نوع محلي آخر من 45.80 درهماً إلى 19.90 درهماً بتراجع نسبته 56.5%.

في السياق نفسه، أكّدت المستهلكة روضة السعدي أن الحضور الكثيف للسلع المُصنعة في الإمارات ضمن السلع المخفضة، يفوق المعروض في السنوات الماضية، ولفتت إلى أن هناك سلعاً أساسية وغير أساسية، مثل الطحين الذي انخفض سعر علامة تجارية محلية في عروض التخفيضات من 16.45 درهماً إلى 10.75 دراهم للعبوة بتراجع نسبته 35%، كما انخفض سعر ورق الألمنيوم لعلامة تجارية محلية من 19.50 درهماً إلى 10.90 دراهم بتراجع 44%.

أما المستهلكة سهى كمال فقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها تفضل شراء المنتجات المحلية الصنع، لاسيما إذا كانت ضمن عروض التخفيضات، لافتة إلى أن المنتج المحلي أثبت التزامه بمعايير الجودة العالية.

وأكّدت أن السلع المُخفضة المنتجة محلياً برزت في شهر رمضان الجاري بشكل غير مسبوق مثل التمور، حيث انخفض سعر إحدى علاماته التجارية من 38.50 درهماً إلى 28.25 درهماً بتراجع بلغ 27% تقريباً، ومعجون الطماطم الذي انخفض من 14.50 درهماً إلى 8.90 دراهم بتراجع نسبته 38.6%، فضلاً عن التخفيضات على قطع الدجاج المجمد ومنتجات الألبان المُنتجة محلياً بنسب راوحت بين 12% و40%.

جودة عالية

إلى ذلك، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، جامشير ديلان، إن المنتجات المُصنعة في الإمارات تشكل نسبة كبيرة من تخفيضات منافذ البيع الكبرى، وبنسب تصل إلى 50%، وأكّد أن السلع المُصنعة في الإمارات رسّخت مكانتها من ضمن أفضل العلامات في السوق، وأصبحت تُعرف بجودتها العالية، نظراً إلى التزامها بمعايير الجودة العالمية والمحلية العالية، ما يدعم الإقبال عليها، خصوصاً إذا كانت مخفضة السعر.

من جهته، قال المسؤول في منفذ بيع كبير آخر، إدريس إبراهيم، إن المنتجات المُصنعة في الإمارات تشكل نسباً كبيرة تراوح بين 30% و50% من تخفيضات منافذ البيع، لافتاً إلى أن تلك السلع شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، فضلاً عمّا تتميّز به من تنوع كبير وجودة عالية.

وتابع إبراهيم: «حرصت علامات تجارية إماراتية عدة على المشاركة في التخفيضات الرمضانية بقوة، لزيادة المبيعات والتعريف أكثر بجودتها، لاسيما أن التخفيضات الرمضانية تُعدّ الأهم خلال العام».

وأضاف أن منافذ بيع وضعت لافتات بارزة كُتب عليها «صُنع في الإمارات»، للتعريف بالسلع المُصنعة محلياً، ما أصبح يشكل علامة على الجودة، ويزيد الإقبال عليها، لاسيما إذا كنت ضمن تخفيضات سعرية.

جولة ميدانية

أظهرت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم»، في عدد من منافذ البيع الكبرى، أن السلع المُصنعة في الإمارات، والمشمولة في التخفيضات، تضمنت العديد من السلع الأساسية وغير الأساسية، في مقدمتها الدواجن الطازجة والمجمدة، والبيض، والألبان، والحليب طويل الأجل، والأجبان، فضلاً عن الطحين، والزيوت، والسكر الأبيض، والتمور، ومعجون الطماطم، والمناديل الورقية، ورقائق الألمنيوم، وأكياس القمامة.