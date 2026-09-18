«الاقتصاد والسياحة» ترصد أسعار السلع في 13 منفذ بيع خلال أغسطس

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة مواصلة متابعة أسعار السلع الرئيسة والحيوية في مختلف منافذ البيع من خلال «منصة أسعار السلع الرئيسية»، وهي المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق والمتابعة الآلية للأسعار، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والرقابة وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وتوفير بيانات محدثة وموثوقة تساعد على رصد التغيرات السعرية وتحليل اتجاهاتها.

ونشرت الوزارة جدول المتابعة الشهرية المستند إلى بيانات المنصة، والذي يتضمن متوسطات أسعار مجموعة من السلع الغذائية والحيوية الأساسية، ويرصد مستويات الأسعار المسجلة لدى مختلف منافذ البيع المشمولة في المنصة.

وشملت بيانات المتابعة لشهر أغسطس 2026، رصد 33 سلعة أساسية بأحجام مختلفة في 13 منفذ بيع، تضمنت الأرز والدقيق والزيوت والبيض، والحليب ومنتجات الألبان، والبقوليات والدجاج والخبز والسكر وغيرها.

وكانت وزارة الاقتصاد والسياحة أطلقت «منصة أسعار السلع الرئيسية»، بهدف تعزيز وعي المستهلك بأساليب التسوّق الذكي، وتوفير شفافية كاملة حول أسعار السلع والمنتجات المدرجة على المنصة. وتتيح المنصة جمع وتحليل بيانات أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والرئيسة، حيث تضم في مرحلتها الأولى 33 سلعة، مقسمة إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية، و16 سلعة رئيسة أخرى.