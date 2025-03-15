1549 منشأة صناعية في عجمان بنهاية 2024

أعلنت غرفة عجمان أن عدد المنشآت الصناعية في الإمارة بلغ 1549 منشأة بنهاية عام 2024، وفقاً لبيانات عضوية الغرفة، ما يعكس النمو المتزايد للقطاع الصناعي، ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة عجمان لعام 2025، الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة، المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد المويجعي، أن غرفة عجمان تولي أهمية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره إحدى أبرز دعائم الاقتصاد في الإمارة، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على دعم الصناعة، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتطوير السياسات والتشريعات، بالتعاون مع الجهات المعنية.