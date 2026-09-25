%40 نمواً في مشاريع النساء بعجمان خلال 3 سنوات

قالت عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، الدكتورة نورا سلطان المرزوقي، إن المجلس يضم أكثر من 1200 سيدة ورائدة أعمال، ويدعم نمو مشاريعهن من خلال الأدوات التدريبية، وبناء الشراكات التي وصلت إلى أكثر من 40 شريكاً نشطاً من الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم في نمو المشاريع النسائية في عجمان بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.

جاء ذلك خلال كلمة للمرزوقي في ملتقى نظمته غرفة عجمان لوفد ضم 15 رائدة أعمال من الصين، إلى جانب دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة الميناء والجمارك في عجمان، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية.

وأكدت المرزوقي أهمية الملتقى وتوفيره منصة مباشرة لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين رائدات الأعمال في الإمارات والصين، مشيدة بإسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، من التجارة والصناعة إلى التقنية والابتكار والمشاريع المستدامة، الأمر الذي يعكس تنوّع أدوارها وحضورها الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية.

كما أكدت توجه مجلس سيدات عجمان نحو توسيع ريادة الأعمال النسائية في القطاعات الصناعية والإنتاجية، وفتح فرص جديدة للتعاون والشراكات مع رائدات الأعمال الصينيات.

وشهد الملتقى كلمة لنائب سفير دولة الإمارات لدى الصين ورئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني، المستشارة آمنة الحمادي، قدمت خلالها نبذة تعريفية عن الوفد الصيني ومجالات اهتمامه، وحرص الوفد على تعزيز فرص التعارف والتواصل مع مجتمع الأعمال في عجمان.

وكان الوفد الصيني رفيع المستوى، زار غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان، ضمن برنامج زيارته للدولة التي اختتمها، ونظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع سفارة الدولة لدى الصين، وذلك لبحث آفاق التعاون والشراكات وتبادل الخبرات وتنمية الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.