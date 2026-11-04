اتفاقية لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في مجتمع الأعمال

أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «علي بابا كلاود» العالمية المتخصصة في توفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والركيزة الأساسية لمجموعة «علي بابا» في هذا المجال، بهدف وضع إطار للتعاون في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز تطبيق الحلول المؤسسية.

ووقّع المذكرة نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس الأعمال الدولية في «علي بابا كلاود إنتليجنس»، الدكتور فاي فاي لي، خلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي نظمته غرف دبي أخيراً في مدينة شينغن.

وتركّز المذكرة على ثلاثة مسارات للتعاون، تشمل تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي المساعد عبر أكاديمية غرف دبي، ودعم تأسيس الشركات الناشئة وتسريع نموها، وتمكين المؤسسات من اختبار الحلول وتطبيقها.

وقال القرقاوي: «نحرص على تعزيز الشراكات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد باعتبارها رافداً مهماً لتبادل الخبرات وتوسيع الوصول إلى التقنيات والمعارف المتخصصة».

وأضاف: «من خلال تعزيز التعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم، نعمل على تمكين شركات دبي من تطوير قدراتها وتوظيف هذه التقنيات في تحسين عملياتها وابتكار حلول ونماذج أعمال جديدة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة».